Addio ad una storica leggenda del mondo della Disney: è morta a 111 anni, di seguito vi riportiamo il triste annuncio

Una storica leggenda della Disney è morta all’età di 111 anni. L’annuncio di Bob Iger, chairman Disney, in un comunicato: “Il suo lavoro eccezionale e il suo spirito pionieristico saranno per sempre di ispirazione per tutti noi”. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

Addio alla leggenda del mondo Disney: è morta a 111 anni

È morta a 111 anni Ruthie Tompson, una vera e propria leggenda del mondo Disney. È stata una delle più importanti e significative animatrici della Walt Disney Productions. Ha lavorato per tutti i classici più importanti, compreso per “Biancaneve”, primo lungometraggio della Walt Disney uscito nel 1937. Ruthie è stata una delle prime donne del mondo dell’animazione, nonché una delle le prime ad aver fatto parte dell’International Photographers Union

La sua scomparsa è stata annunciata in un comunicato dal chairman Disney Bob Iger: “Il suo lavoro eccezionale e il suo spirito pionieristico saranno per sempre di ispirazione per tutti noi”.

Ruthie aveva lavorato fino al 1975. Il suo ultimo progetto è stato “Le avventure di Bianca e Bernie”. Nel 2000 ha ricevuto il titolo di “Leggenda Disney” per il suo lavoro. Ruthie è stata fondamentale per capolavori classici Disney come “Dumbo”, “La bella addormentata”, “Fantasia” e “Robin Hood”.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo Disney. Tutti piangono per la sua morte. La sua scomparsa commuove anche un po’ noi, cresciuti con i mitici cartoni della Disney. Ruthie – inconsapevolmente – ha accompagnato la nostra infanzia e noi le saremo per sempre grati. Grazie Ruthie, che la terra ti sia lieve.