Il marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, dopo il lockdown è stato costretto a chiudere la sua attività in Sicilia: il ballerino e coreografo si è trovato in gravi difficoltà.

La vita dopo il Coronavirus è cambiata, per tutti. A causa dell’emergenza sanitaria molti settori si sono ritrovati in difficoltà: in tanti sono stati costretti a chiudere attività private per ragioni economiche. Tra questi, anche Enzo Paolo Turchi, il ballerino e coreografo nonchè marito di Carmen Russo, attuale concorrente del GF VIP.

In un’intervista rilasciata al settimanale Visto, Enzo ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo il lockdown in Italia. A causa dell’emergenza sanitaria, il marito di Carmen Russo ha perso molti soldi ed ha rischiato di ritrovarsi in serie difficoltà economiche.

Carmen Russo ed Enzo Paolo, momento difficilissimo: “Tutti soldi perduti”

Enzo Paolo Turchi in un’intervista rilasciata al settimanale Visto ha confidato di aver avuto problemi economici dopo il lockdown dovuto al Covid-19. E’ stato costretto a chiudere la sua accademia di danza in Sicilia: non poteva pagare mesi di affitto dello stabile vuoto ed inutilizzato.

“È vero che il governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40% l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini” ha raccontato il ballerino e coreografo, come riporta Il Sussidiario.

La scuola di danza del marito di Carmen Russo era un’Accademia dove i saggi di fine anno, erano dei galà. “Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il galà, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo, noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun tipo di aiuto” ha aggiunto.

Dopo la chiusura della sua attività, Enzo si dedica completamente alla figlia Maria.

