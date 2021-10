È stato espulso durante la sua esperienza al Grande Fratello 5, ma ricordate il motivo? Dopo 17 anni lo ritroviamo proprio così.

Sta per avvicinarsi il weekend e questo, lo sappiamo benissimo, significa soltanto una cosa: una nuova puntata del GF Vip. Anche questa sera, infatti, Alfonso Signorini sarà nuovamente al timone del famosissimo reality di Canale 5. E, senza alcun dubbio, saprà regalare dei colpi di scena davvero pazzeschi. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà questa sera, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sugli ex concorrenti della versione Nip? Andato in onda per la prima volta nel lontano 2001, il programma ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, su coloro che vi hanno preso parte nel corso della sue sedici edizioni?

Leggi anche –> Gf Vip, colpo di scena: dopo 30 giorni dall’inizio la dichiarazione dell’opinionista

Tra i tantissimi concorrenti che hanno preso parte al GF nel corso di questo lunghissimo viaggio che dura da circa 16 anni, non possiamo fare a meno di ricordare lui: il gieffino che è stato espulso nel corso della sua avventura al GF 5. Ricordate il motivo del suo allenamento? Ci pensiamo noi a spiegarvelo. Nel frattempo, però, come lo ritroviamo dopo 17 anni.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Espulso dal Grande Fratello 5, come lo ritroviamo dopo 17 anni? Eccolo

Dimenticarlo nel corso della sua esperienza al Grande fratello 5 è davvero impossibile. Entrato a far parte del reality nel corso della sua quinta edizione, il simpaticissimo fiorentino ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. Il suo percorso, purtroppo, non è andato affatto a buon fine. A causa di un’espressione blasfema, infatti, il concorrente è stato espulso dal gioco. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita?

Leggi anche –> È stato il protagonista indiscusso del GF 5, clamorosa decisione: cosa fa oggi? Nessuno l’avrebbe mai detto

A distanza di ben 17 anni dalla sua partecipazione al reality, sembrerebbe che il buon Guido non sia affatto cambiato. Ed una delle sue ultime foto su Instagram ce ne da ampia conferma. Com’è cambiata la sua vita oggi? All’epoca del programma, come ricorderete, il buon Genovesi era un arredatore. Ed adesso? AL momento, non abbiamo tantissime informazioni. Anche se, non essendo più una presenza fissa sul piccolo schermo, supponiamo che stia continuando a svolgere questo mestiere.

Vi piacerebbe rivederlo?