Faceva parte delle ragazze più giovani di Non è la Rai: nel rivederla dopo 26 anni non crederete ai vostri occhi

Chi negli anni Novanta seguiva Non è la Rai non può averla dimenticata: era tra le ragazze più giovani del programma, eccola 26 anni dopo.

La sua avventura a Non è la Rai si svolse tra l’edizione 93/94 e quella del 94/95, anno di chiusura del programma. La bellissima morettina della foto faceva parte insieme all’altra di quel gruppo di ragazze davvero molto giovani che riempivano le fila dell’esercito di Gianni Boncompagni.

Quella di destra è Valentina Abitini, ma l’altra ve la ricordate? Insieme furono protagoniste di mille esibizioni, nelle quali puntualmente venivano annunciate da Ambra Angiolini, presentatrice prodigio della tv in quegli anni.

I più affezionati allo storico programma di Italia 1 si saranno subito ricordati di lei, Shaila Risolo, all’epoca appena dodicenne. Vi assicuriamo che rivederla oggi vi farà un certo effetto, dopo oltre 26 anni resterete davvero di stucco!

Non è la Rai, ricordate Shaila Risolo? Era tra le ragazze più giovani del programma

Ancora oggi molto seguita su Instagram, Shaila ha cambiato la sua vita ed è diventata una splendida donna. A febbraio è nata la sua prima bambina, Luna.

Ancora oggi bellissima come allora, da quello che si legge sul suo profilo social, Shaila è diventata una giornalista e sembra davvero una donna realizzata sotto tutti i punti di vista. Sembrano davvero lontani i tempi in cui la vedevamo scatenarsi tra le ragazze più giovani di Non è la Rai!

Qui la vediamo quando aspettava la piccola: bellissima vero col pancione?

In quest’altra foto, appare nel giorno del matrimonio avvenuto l’anno scorso: anche se dall’immagine non si vede la figura intera, si può notare quanto fosse incantevole!

Visto? Che vi dicevamo?