Anche la famosa showgirl italiana approda su OnlyFans: “Quando arriva il bonifico…”

La famosa showgirl italiana approda su OnlyFans, ebbene sì ci sarà anche lei: di seguito vi riportiamo le sue parole

Una famosa showgirl italiana è approdata su OnlyFans, il sito web a pagamento che permette ai cosiddetti “creator” di guadagnare grazie alle donazioni dei fan. Di seguito vi sveliamo la sua identità e vi riportiamo anche le sue parole rilasciate in un’intervista.

La famosa showgirl italiana su OnlyFans: le sue parole

Molti di voi sicuramente conosceranno Antonella Mosetti. Lei è una famosa showgirl romana, che ha esordito in televisione nel 1993 ed ha ottenuto il successo partecipando a a due edizioni di “Non è la Rai“, storico programma in onda su Italia 1.

Negli anni recenti è stata tra le concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha partecipato insieme alla figlia Asia Nuccetelli. Antonella è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta quasi 700 mila seguaci, e su TikTok. Di recente, però, la Mosetti è approdata anche su OnlyFans, sito web a pagamento.

È stata proprio lei a confessarlo in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. La Mosetti, infatti, ha dichiarato che, qualora non arrivasse alcuna proposta dalla televisione, il suo futuro sarebbe sui social: “ Lavoro su Instagram, TikTok e OnlyFans“. Riguardo ad OnlyFans, la Mosetti dichiara: “È un social a pagamento, meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lo sa quante donne ci sono senza metterci la faccia“. Per quanto riguarda i guadagni, invece, la Mosetti confessa: “Io ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta“.

Essendo una donna molto affascinante e soprattutto abbastanza amata dagli italiani, è probabile che la Mosetti faccia veramente il botto sul nuovo sito web a pagamento. E voi ci siete su OnlyFans?