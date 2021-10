Gf Vip, colpo di scena: dopo 30 giorni dall’inizio la dichiarazione dell’opinionista

Gf Vip, colpo di scena: dopo 30 giorni dall’inizio del reality show arriva la dichiarazione inaspettata dell’opinionista.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo! Il clima in casa è sempre più acceso: i concorrenti ‘rinchiusi’ sono davvero tanti e, inevitabilmente, gli scontri sono all’ordine del giorno. Ma non solo in casa…

Anche tra le due opinioniste di questa edizione i rapporti sono tutt’altro che idilliaci. In più d di una occasione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno discusso in studio, soprattutto per l’ormai famoso selfie con Giancarlo Magalli. E, proprio a proposito di opinioniste, c’è una dichiarazione che non è passata affatto inosservata. Scopriamo di cosa si tratta!

Gf Vip, la dichiarazione dell’opinionista non passa inosservata: “È più complesso”

È più semplice partecipare al Grande Fratello come concorrente o come opinionista? Una domanda alla quale Adriana Volpe può rispondere, avendo ricoperto entrambi i ruoli. La conduttrice, infatti, quest’anno è nelle vesti di opinionista, ma due anni fa è stata una delle ‘vippone’ rinchiuse in casa. Un’esperienza che non si è conclusa al meglio: la Volpe fu costretta ad abbandonare il gioco a causa di problemi familiari. Ma quale è stata la sua risposta alla domanda: meglio opinionista o concorrente?

Intervistata la Tv Sorrisi e Canzoni, la Volpe ha ammesso: “Di pancia dico meglio essere concorrente: non giudichi, sei tu che vivi in prima persona e tracci il tuo percorso in totale libertà, senza vincoli e copioni, dici le cose che vuoi e vivi il tuo presente. Il ruolo di opinionista è più complesso, perché guardi tutto dall’alto, esprimi giudizi e ti trovi a condizionare il percorso dei concorrenti nel momento in cui dai l’immunità a uno di loro”.

Un ruolo non facile, insomma, quello dell’opinionista, ma la conduttrice ha assicurato che sarà sempre obiettiva, cercando di fare sempre luce sulle ingiustizie e le cattive intenzioni. Non manca un’autocritica: “Devo essere più efficace e meno logorroica”

E voi, cosa ne pensate del suo percorso al GF Vip? Vi piace Adriana Volpe come opinionista o la preferivate da concorrente?