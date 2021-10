Nicola Pisu al GF VIP si è dichiarato a Miriana Trevisan: nascerà una nuova coppia nella casa più spiata d’Italia? La reazione della showgirl è stata inaspettata.

Il Grande Fratello VIP è entrato ormai nel vivo e giorno dopo giorno i concorrenti aprono, sempre un po’ di più, il loro cuore. E’ toccato, nelle ultime ore, a Nicola Pisu.

Il concorrente della Casa più spiata d’Italia si sta lasciando andare e nelle ultime ore ha deciso di confessare i suoi sentimenti alla sua inquilina. Tra Davide e Miriana Trevisan è scoppiata la scintilla: la loro complicità ha attirato l’attenzione del pubblico sin da subito. Nascerà un nuovo amore? Intanto il Pisu ha fatto un passo in avanti: sentite cosa ha detto all’ex di Non è la Rai!

GF VIP, Nicola si dichiara a Miriana: “Sono molto preso da te”, la reazione inaspettata della showgirl

Nicola Pisu si è dichiarato a Miriana Trevisan! Il concorrente del GF VIP ha confessato alla sua inquilina di provare dei sentimenti per lei: “Se una persona mi piace, mi piace. Se mi piaci tu, che significa che ci sono altre ragazze? Che c’entra. Capito cosa dico? Se mi piaci tu, mi piaci tu. Non è che se vedo un’altra ragazza cambio. Non sono così. Io sono molto preso da te. Vuoi che ti dica altre cose? Io te le dico“.

Miriana è apparsa piuttosto incuriosita dalle parole di Nicola: la concorrente pensa che la velocità nel dichiararsi sia sintomo di immaturità. “Quali sono le altre cose che vuoi dirmi? È una velocità supersonica questa, la velocità tipica di una persona troppo giovane” ha chiarito la Trevisan.

Miriana ha spiegato di sentirsi strana: “Non sto cercando di denigrare o alleggerire quello che mi dici, ma mi fa strano”.

Nascerà una nuova coppia nella casa del Grande Fratello VIP o i sentimenti di Nicola si sfumeranno nei prossimi giorni?