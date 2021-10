GF Vip, stasera una sorpresa speciale per Manuel: in casa entreranno proprio loro

GF Vip, stasera una sorpresa speciale per Manuel Bortuzzo: in casa entreranno proprio loro; le anticipazioni della puntata.

Mancano poche ore ad una nuova puntata del GF Vip. La sesta edizione del reality show è entrata ormai nel vivo e, nella casa, i vipponi proseguono la loro avventura. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è senza dubbio lui, Manuel Bortuzzo.

Rimasto paralizzato in seguito ad una sparatoria avvenuta tre anni fa, il 22 enne ha deciso di mettersi in gioco nel reality, avvicinando il pubblico alla delicata questione della disabilità. Per lui, nel corso della puntata di questa sera, ci sarà una sorpresa davvero speciale… o meglio due: sapete chi entrerà in casa?

GF Vip, le due star dello sport entreranno in casa: la splendida sorpresa per Manuel

Pronti per una nuova puntata del GF Vip? Come sempre, a partire dalle 21 e 40 circa, Alfonso Signorini si collegherà con la casa più spiata della tv, dove i concorrenti saranno pronti per la lunga diretta. Durante la quale accadrà di tutto: non mancheranno le tensioni e gli scontri, ma come sempre ci saranno anche momenti emozionanti. Uno di questi riguarderà Manuel.

Dopo la visita di papà Franco e la dolce lettera inviatagli dalla sua ex fidanzata Federica, per Manuel arriva un’altra meravigliosa sorpresa. In casa, per lui, arriveranno i due campioni di nuoto Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Quella per il nuoto, infatti, è sempre stata la più grande passione di Manuel, che, prima del terribile incidente, era una vera promessa dello sport acquatico. Cresciuto nel team Veneto e tesserato per la società Aurelia Nuoto di Roma, Manuel sognava di arrivare alle Olimpiadi. Un sogno che ha dovuto abbandonare, ma non del tutto. Dopo una lunga riabilitazione, il giovane è riapparso in piscina, e tornato a casa ha ripreso ad allenarsi ed andare in palestra.

Col sogno di tornare, un giorno, a camminare: nel novembre del 2019, Manuel ha raccontato che la lesione midollare non era completa. La speranza di tornare in piedi, quindi, è nel cuore del giovane triestino, che però, come ha affermato anche nella casa del GF Vip, è ormai preparato anche al fatto di dover restare per sempre sulla sedia a rotelle.

Le due star del nuoto Magnini e Rosolino arriveranno al GF per lui e siamo certi che sarà un momento ricco di emozioni. Appuntamento a questa sera, su Canale 5, in prima serata.