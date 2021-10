Il castello delle cerimonie, anche voi avete notato questo dettaglio nel corso delle puntate? Spunta fuori un retroscena incredibile.

Continueranno ad andare in onda questa sera, Venerdì 15 Ottobre, a partire dalle ore 23:15, le nuove avventure de Il Castello delle Cerimonie. Inizialmente chiamato ‘Boss delle cerimonie’, il programma di Real Time racconta le feste organizzate da Donna Imma Polese e il suo incredibile staff nell’incredibile Grand Hotel La Sonrisa.

Leggi anche –> Quanto costa un matrimonio al famoso Castello delle Cerimonie? Non l’avreste mai detto

Andato in onda per la prima volta nel 2013, il programma ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che adesso non soltanto continua ad essere tra quelle trasmissioni più viste e seguite, ma il castello è diventato anche il sogno di tantissime persone che vorrebbero scegliere proprio questa location nel giorno più importante della loro vita. In effetti, quante coppie di sposi abbiamo conosciuto nel corso di queste edizioni? Decisamente tantissimi! Eppure, ciascuna di loro ha saputo rendere unica la loro feste al castello. Quello che, però, adesso ci teniamo a chiedervi è: avete mai notato un particolare ‘dettaglio’ dei banchetti nuziali? Assolutamente si, ne siamo certi! Ebbene, se vi siete mai chiesti il perché, questo è l’articolo che fa al caso vostro! Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Il castello delle cerimonie, quel ‘dettaglio’ non sfugge: il retroscena mai svelato prima

Una cosa è certa: le cerimonie che il Castello di Donna Imma Polese è solito regalare ai suoi sposi, ma anche a tutti i suoi festeggiati sono davvero fantastici! Se per il vostro giorno indimenticabile volete fare un figurone con tutti i vostri invitati, il Grand Hotel La Sonrisa è proprio il luogo che fa al caso vostro. Durante le feste, come abbiamo potuto constatare nel corso de ‘Il castello delle cerimonie’, accade davvero di tutto: cantanti, musica e divertimento! E vogliamo parlare del cibo? Beh, questo non si discute! Voi, però, avete mai notato un ‘dettaglio’?

Si inizia a mangiare appena si arriva al Castello di Cerimonie e si termina quando è terminato il banchetto, ma voi avete mai notato che non c’è il buffet? Sicuramente si! Ebbene, per quale motivo non c’è e ciascun invitato ha la possibilità di assaggiare i piatti direttamente al proprio posto? A rivelare ogni cosa, è stata Donna Imma. A Vanity Fair qualche mese fa, la splendida Polese ha riferito che questa era una cosa che odiava il mitico Don Antonio Polese. “Per lui non esisteva proprio. Se un posto e a 5 stelle bisogna sedersi ed essere serviti”, ha iniziato a dire. Continuando poi: “Mica servirsi con i tacchi, la cravatta… si riempiono troppo il piatto e poi mischi il cibo, con l’acqua della mozzarella che cola sull’insalata di pesce… a lui non piaceva, quindi non si fanno”.

Leggi anche –> Sono sposati da più di 30 anni, ma sapete chi ha cucinato al loro matrimonio? Uno chef famosissimo

Cosa ne pensate?