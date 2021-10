La Casa di Carta 5, volume 2: la fine sta arrivando! I canali social Netflix hanno annunciato quando arriveranno gli ultimi cinque episodi della serie tv spagnola!

La fine sta arrivando e sarà davvero grandiosa. Gli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5 saranno presto disponibili: i telespettatori Netflix sono pronti ad assistere ad un’ultima battaglia?

Con un breve filmato, la piattaforma streaming ha annunciato la data ufficiale d’uscita del secondo volume della serie tv. Gli autori hanno deciso di dividere l’ultima stagione de La Casa di Carta in due parti per creare maggiore pathos, per ‘stravolgere’ le aspettative del pubblico. Quando, dunque, potremo metterci comodi sul divano per assistere alla battaglia finale?

La Casa di Carta 5, volume 2: arriva il teaser del gran finale, la data è ufficiale

Il secondo volume de La Casa di Carta 5 sta per arrivare! Gli ultimi cinque episodi della serie Netflix saranno disponibili online a partire dal 3 dicembre 2021! Nel filmato reso pubblico dai canali social della piattaforma streaming, c’è la promessa di una nuova, ultima, battaglia.

“Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò che cada nessun’altro per questa rapina”: la voce chiara e decisa del professore darà il via all’ultima battaglia tra la banda e le autorità. Alvaro Morte, l’attore che interpreta il protagonista, la mente della rapina, scatenerà il caos!

Non ci sarà personaggio che potrà stare ai margini, che potrà tirarsi indietro: ognuno sarà protagonista di una battaglia senza eguali. Siete pronti a mettervi comodi e godervi lo spettacolo?

Come li abbiamo lasciati? Tokyo, intrappolata dopo un durissimo scontro di fuoco, decide di dare la propria vita per quella dei suoi fratelli e sorelle: si sacrifica diventando una ‘bomba’, uccidendo così anche Gandia.