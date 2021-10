Jon ha raccontato il suo dramma alle telecamere de ‘La Clinica della pelle’ iniziato quando aveva solo 15 anni: choc pazzesco, cos’è successo.

La clinica della pelle è tra quei programmi che Real Time ha inaugurato pochissimi anni fa. E che ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin dal primo momento. Con protagonista indiscussa la dottoressa Emma Craythorne, dermatologa inglese, il programma racconta le storie di persone con gravissime problemi legati alla loro pelle. Che siano ‘semplici’ brufoli, ammassi di grasso, cicatrici, acne e molto altro ancora, sono davvero tantissime le persone che chiedono aiuto alla splendida Craythorne. Tra queste, però, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lui: Jon.

Alle telecamere del programma, il giovane Jon, che di lavoro fa il selezionatore del personale a Londra, ha raccontato di aver diversi noduli di grasso, in totale ne conta circa 30, che si sono formati sulla sua pelle. E che, come svelato, gli provocano non poco disagio. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di rivolgersi alla dottoressa. Scopriamo cos’è successo.

La clinica della pelle, Jon ha diversi noduli di grasso sul corpo: l’intervento della dottoressa Craythorne

Jon, quindi, si è presentato presso la clinica della pelle di Emma Craythorne ed ha ampiamente spiegato il suo problema. A partire dall’età di 15/16 anni, il giovane inglese ha visto comparire sulla pelle noduli di grassi. Col passare del tempo, la situazione non è affatto migliorato. Anzi, si può dire che è peggiorata. Al momento della sua partecipazione al programma, Jon aveva 27 anni e contava ben 30 noduli.

“Sono dappertutto. Alcune hanno raggiunto la dimensione di palline da tennis”, ha detto Jon alle telecamere del programma. Rivelando, inoltre, di avere anche problemi di salute piuttosto gravi. A partire, quindi, dal diabete. Fino ad un arresto cardiaco avuto qualche anno prima.

Arrivato nello studio della dottoressa, Jon ha spiegato le sue condizioni di salute ed il suo disagio. Ed è per questo motivo che su un nodulo di grasso posizionato sul polso e che era piuttosto grosso, la dermatologa ha deciso di intervenire immediatamente per poter capire anche come comportarsi con quelle successive.

L’operazione, ovviamente, è stata del tutto indolore. E Jon, pensate, non ha perso occasione di poter vedere tutto nel minimo dettaglio.