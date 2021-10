Mara Venier ha pubblicato uno scatto del passato inedito, nessuno l’aveva mai visto prima d’ora: “Ero una bambina felice”, il post su Instagram.

Lei è la Regina della domenica pomeriggio, una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo, la ‘Zia’ degli italiani: Mara Venier è una protagonista assoluta del piccolo schermo!

Con una carriera alle spalle brillante, ancora oggi colleziona successi! L’ultimo è arrivato attraverso i sui suoi canali social: avete mai visto Mara Venier da piccola? La conduttrice di Rai Uno ha pubblicato uno scatto del passato, del tutto inedito, sul suo profilo Instagram. Tra like e commenti, Mara ha attirato l’attenzione degli utenti social!

Mara Venier, spunta una foto del passato: “Ero una bambina felice”

Su Instagram, nelle ultime ore, ha deciso di rendere pubblica una fotografia del passato. La Zia degli italiani, Mara Venier, ha postato sui suoi canali social una vecchia foto: aveva solo 5 anni quando è stato realizzato lo scatto. Si trovava sul divano, in posa, pronta per il ‘click’. Ecco di cosa stiamo parlando:

“Avrò avuto 5 anni ed ero una bambina felice…..mai avrei pensato di avere una vita così intensa” ha scritto la conduttrice come didascalia di questa dolcissima fotografia. Insieme alla sua bambolina, Mara si faceva immortalare con il suo caschetto nero ed il suo dolce sorriso.

Leggi anche Domenica In, sta per cambiare tutto: annuncio a sorpresa di Mara Venier, ritornerà proprio lui

La Venier ha bellissimi ricordi del suo passato. Lo scorso anno confessò di aver sempre vissuto in piena libertà la sua vita: “Non ho nessun tipo di rimpianto, ho sempre seguito il mio cuore anche se ho preso delle cantonate. A 70 anni è chiaro che faccio un bilancio: non faccio nulla per nascondere l’età, sono quella che sono”.

Leggi anche Mara Venier tradita da Jerry Calà dopo il matrimonio? Lui fa chiarezza: solo ora spunta la verità

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui