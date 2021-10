È stato il campione imbattibile de L’eredità ed ha vinto più di 200 mila euro in due mesi, cosa fa oggi Massimo Cannoletta? Non tutti lo sanno.

Tra i tantissimi campioni che si sono alternati nelle trasmissioni televisive, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lui: Massimo Cannoletta. Entrato a far parte del programma amatissimo e conosciutissima L’eredità, il simpaticissimo concorrente ha saputo, in un vero e proprio batter baleno, catturare l’attenzione del pubblico italiano. Sarà stata la sua immensa bravura e preparazione in ciascuna disciplina, ma anche la sua umiltà nel volersi ritirare dopo mesi di primato indiscusso, fatto sta che il buon Massimo ha lasciato un segno all’interno del programma. È proprio per questo motivo che oggi, a distanza di poco più di un anno dal suo ‘addio’ al programma, continua ad essere amatissimo.

In soli due mesi, come ricorderete, Massimo Cannoletta ha vinto ben 200 mila euro. Aggiudicandosi, quindi, un record davvero incredibile. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Dopo il suo ‘addio’ a L’eredità, l’abbiamo visto al fianco di Serena Bortone in ‘Oggi è un altro giorno’. Cosa fa oggi, però? Scopriamolo!

Massimo Cannoletta, cosa fa oggi dopo il record a L’eredità?

Dopo l’incredibile record stabilito nello studio televisivo de L’Eredità, Massimo Cannoletta ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Il clamore riscontrato dal pubblico è stato davvero incredibile ed è per questo motivo che, ad oggi, è uno dei volti più amati della televisione. Com’è cambiata, però, la sua vita dopo la vittoria nel programma? Come ben sapete, dopo il game show condotto da Flavio Insinna, il buon Cannoletta è diventato un volto fisso del programma ‘Oggi è un altro giorno’. Arrivato nello studio televisivo di Serena Bortone per un’intervista, la conduttrice, prima di congedarlo, gli ha dato la possibilità di entrare a far parte del programma.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Dopo ‘Oggi è un altro giorno’, Massimo Cannoletta ha preso parte anche ad un altro programma. Facciamo riferimento a ‘Citofonare Rai Due’, trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego.

Insomma, dopo L’Eredità, la sua vita è fortemente cambiata. E lo ha fatto decisamente in meglio. Vi piacerebbe vederlo al timone di un programma tutto suo?