Il programma è stato sospeso dopo sole due puntate: la drastica decisione di Mediaset arriva a causa degli ascolti poco soddisfacenti.

Una decisione che è apparsa inevitabile in casa Mediaset. Dopo sole due settimane, una trasmissione di Italia Uno è stata sospesa a causa degli ascolti decisamente poco soddisfacenti. Sia per quanto riguarda la prima che la seconda puntata del programma.

Ad annunciare la decisione è stata proprio la Mediaset, attraverso un comunicato in cui annuncia lo stop, ma spiega anche qualcosa sul futuro della trasmissione. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, clamorosa assenza nell’ultima registrazione: ha abbandonato il programma?

Mediaset ha deciso: il programma è sospeso dopo sole due puntate, la decisione

Dopo soli due appuntamenti, la trasmissione di Italia Uno è stata sospesa. Ma, come annunciato da Mediaset, si tratta di uno stop temporaneo. Nel comunicato, infatti, si legge che il programma tornerà, ma con una nuova formula, in grado di attrarre maggiormente il pubblico. Che, in queste prime due puntate, non ha accolto la trasmissione con ascolti soddisfacenti.

Parliamo di Mistery Land, il programma condotto da Alvin ed Aurora Ramazzotti, andato in onda su Italia Uno in prima serata per due lunedì, il 4 e l’11 ottobre. Entrambe le serate, però, hanno totalizzato dati di ascolto poco esaltanti: la puntata di esordio ha tenuto incollati alla tv 782 mila spettatori, pari ad uno share del 4%. Non è andata meglio il lunedì successivo, l’11 ottobre, quando la puntata è stata seguita da 581.000 spettatori, per uno share del 2,8%.

Numeri che hanno portato l’azienda ad una scelta inevitabile, quella che prevede la sospensione del programma. Che, però, tornerà. Nel comunicato reso noto da Mediaset, infatti, si conferma la sospensione, ma si parla di un ritorno in onda con una nuova formula editoriale: la prima versione della trasmissione è stata definita da loro stessi “non ancora ben focalizzata”.

LEGGI ANCHE —->Rai, arriva la drastica decisione: la trasmissione chiude in anticipo

Mediaset, però, non ha intenzione di rinunciare al “mistery” e ai fenomeni legati all’ignoto, argomenti che ritiene interessanti per il pubblico di Rai Uno. Non ci resta che attendere novità sul futuro della trasmissione. E voi, avevate seguito i primi due appuntamenti?