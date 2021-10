La ragazza oggi famosissima ha abbandonato gli studi: grazie ai suoi video su Tik Tok oggi guadagna circa 10 mila sterline in un giorno.

Oggi i social permettono a chiunque di trovare lavoro. Costanza e talento: il resto va da sé! E’ il caso di una giovane TikToker che grazie ai suoi video, oggi ora guadagna circa 10 mila euro al giorno.

Ha raggiunto una fama davvero incredibile: lei si chiama Alicia Breuer e lavora grazie ai video pubblicati su TikTok. 750 mila persone seguono quotidianamente i contenuti che pubblica la giovane sul famoso social network. Ha iniziato durante il lockdown a realizzare mini clip ed il suo ‘hobby’ è diventato oggi un lavoro che le permette di guadagnare davvero tanti soldi. Ha scelto di abbandonare gli studi per dedicarsi unicamente alla sua occupazione sui social.

“Faccio 10’000 sterline in un giorno”: la ragazza ormai famosissima non vuole più studiare

Alicia Breuer ha raccontato in un’intervista per il Mirror, testata britannica, come ha raggiunto il successo. Ha cominciato a pubblicare video su Tik Tok durante il lockdown dovuto al Covid-19. In poco tempo ha raggiunto una notorietà davvero incredibile.

La sua attività è partita a giugno ed in pochi mesi ha conquistato l’ammirazione di migliaia di utenti social. E’ stata contattata da un’agenzia che le ha promosso il lavoro e così, oggi, collabora con brand famosi in tutto il mondo. Realizza clip per Lancome, Urban Outfitters, Bershka: le cifre guadagnate l’hanno spinta ad abbandonare gli studi, ha raccontato la giovane Alicia.

“In questo momento ci sono giorni in cui riesco a mettere da parte 10.000 sterline. Finché le cose stanno così preferisco concentrarmi sui miei video, non ha alcun senso andare all’università” ha confessato la giovane TikToker a Il Mirror.

