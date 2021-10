Raimondo Todaro è tra i professori di Amici, ma avete mai visto suo fratello? Lui si chiama Salvatore ed anche lui è un talento della danza latina.

È proprio lui la clamorosa new entry di questa nuova edizione di Amici: Raimondo Todaro. Detto ‘addio’ a Ballando con le Stelle dopo più di 10 anni, il ballerino ha deciso di entrare a far parte del programma di Maria De Filippi. E di lasciarne letteralmente il segno. In attesa, però, di scoprire quali sono le coreografie bestiali che, settimana dopo settimana, realizzerà per i suoi allievi, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Dal punto di vista sentimentale, sappiamo benissimo che è stato sposato con Francesca Tocca, altra grandissima professionista di Amici, e che insieme hanno anche una splendida figlia, Jasmine. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: avete mai visto suo fratello?

Non tutti lo sanno, ma Raimondo Todaro ha un fratello. E, spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, non soltanto abbiamo appreso che si chiama Salvatore, ma che anche lui un vero e proprio talento della danza latina. Siete pronti a vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, sono davvero identici.

Raimondo Todaro, sapete chi è suo fratello? Anche lui è una stella della danza latina

Tra qualche giorno, andrà in onda una nuova puntata di Amici. In attesa di scoprire cosa succederà, se ci saranno sfide, eliminati e nuovi ingressi, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su Raimondo Todaro? Ad esempio, voi sapevate che l’insegnante di danza avesse un fratello? Avete letto proprio bene, si! Il simpaticissimo insegnante di Amici non è affatto figlio unico, bensì ha un fratello, che tra l’altro è la sua fotocopia.

Cosa sappiamo, però, su di lui? Purtroppo, le informazioni che abbiamo a disposizione sono davvero minime. Dando uno sguardo su Instagram, però, siamo riusciti a capire che Salvatore è anche lui un ballerino. E che, così come suo fratello, anche lui è una stella della danza latina. Eccoli insieme:

Sono davvero bellissimi insieme, vero? Chissà, magari un giorno li vedremo insieme in un programma, vi piacerebbe?