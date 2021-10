Renato Zero, volto serio e messaggio triste sui social: “I nostri sogni adesso…”

Renato Zero interviene via social su un’importante vicenda che ha colpito l’Italia intera in queste ore: le amare parole del cantante.

Della sua sensibilità ha fatto la bandiera della sua arte: Renato Zero è uno dei cantanti più stimati della storia della musica italiana perché considerato da molti un vero poeta. Le sue canzoni sono dei classici intramontabili e dagli anni ’70 ad ora molte di esse hanno continuato a catturare l’orecchio e il cuore del pubblico.

Vero ‘animale da palcoscenico’, Renato Zero, al secolo Renato Fiacchini, cominciò a esibirsi nei locali di Roma da giovanissimo e anche se gli inizi non furono facili, dall’uscita del suo primo 45 giri (1967) il suo successo fu inarrestabile.

Amatissimo da oltre 40 anni, l’artista romano è seguitissimo dai suo ‘Sorcini’ sui vari canali social e, proprio in queste ore, ha lanciato un messaggio molto triste sotto una sua foto.

Renato Zero, parole che commuovono via social: l’artista sorprende tutti

Da persona profonda e dai valori molto accentuati, Renato non ha potuto fare a meno di dedicare un pensiero all’ennesima triste situazione che ha colpito l’Italia in queste ore.

Ci riferiamo alla chiusura di Alitalia, che ieri ha concluso il suo ultimo viaggio: il nostro Paese non ha più una compagnia di bandiera e la notizia ha rattristato tutti noi. Tramite il proprio profilo Instagram, il ‘re dei Sorcini’ ha voluto esprimere le proprie emozioni al riguardo: “A questa nostra Italia, le hanno tolto pure le ali… I nostri sogni adesso, come viaggeranno?”, si legge sotto una foto che lo ritrae con addosso una maglia con la scritta Alitalia.

Anche in questo caso, l’artista ha saputo trovare le parole migliori per raccontare quello che il popolo italiano ha provato alla spiacevole notizia, arrivata proprio mentre l’Italia cerca a fatica di rialzarsi dopo la catastrofe Coronavirus.

Il messaggio di Renato ha ovviamente racconto migliaia e migliaia di like e commenti sia da parte dei fan che da colleghi del mondo dello spettacolo.