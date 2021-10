La morte di Scott in Beverly Hills 90210 ha sconvolto tutti, ma com’è diventato oggi l’attore? Vita completamente stravolta!

Tra le tantissime serie televisive che hanno reso indimenticabili gli anni ’90, non possiamo fare a meno di citare questo: Beverly Hills 90210. Andato in onda per la prima volta nel 1990, le avventure di un gruppo di adolescenti alle prese con droga e moltissimo altro ancora hanno saputo incantare milioni e milioni di telespettatori. Pensate, ancora adesso, nonostante siano passate 21 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, la serie tv continua ad essere ricordata ed apprezzata. Cosa ci dite voi? Ricordate tutti i suoi protagonisti? Assolutamente si, ne siamo certi! Tra i tantissimi che abbiamo conosciuto, un’attenzione particolare la merita lui: il giovanissimo Scott.

Vi ricordate di lui? Come dimenticarlo! Amico del buon David Silver, il giovane Scott è stato tra i protagonisti indiscussi di Beverly Hills 90210 per circa due stagioni. E ricordiamo benissimo come la sua morte abbia sconvolto davvero tutti. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventato oggi? Sono trascorsi anni, ma ecco com’è cambiata anche la sua vita.

La morte di Scott a Beverly Hills 90210 ha sconvolto tutti: la sua vita è cambiata

Scott è stato uno dei protagonisti indiscussi della prime due stagioni di Beverly Hills 90210. Nei panni di uno dei migliori amici di David Silver, il giovane protagonista ha saputo conquistare le simpatie di tutti i telespettatori proprio per il suo carattere. È proprio per questo motivo che la sua morte, avvenuta in via del tutto accidentale, ha sconvolto davvero tutti. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? E, soprattutto, com’è diventato?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la vita di Douglas Emerson sia letteralmente cambiata dopo Beverly Hills 90210. Dopo il successo riscontrato, infatti, sembrerebbe che l’attore abbia recitato in altri film, ma che poi abbia deciso di cambiare strada arruolandosi nell’United States Air Force. Com’è diventato, invece? Eccolo qui:

Insomma, di anni ne sono passati. Eppure, il buon Emerson non è affatto cambiato. Siete d’accordo?