È stata la seconda classificata a Bake Off Italia, la ricordate? La sua vita oggi ha assunto tutto un altro ‘sapore’: scopriamo cosa fa.

In queste lunghe settimane della sua nona stagione, vi abbiamo sempre parlato ed ampiamente illustrato i vincitori di Bake Off. Cosa sappiamo, però, su coloro che sono riuscita a salire ugualmente sul podio, ma non ad ottenere la fascia? Se siete curiosi di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Pian piano, infatti, vogliamo illustrarvi tutti i secondi e i terzi classificate delle otto stagioni del programma. Procediamo, però, con ordine! E partiamo, quindi, proprio dalla primissima edizione. Andata in onda nel 2014, il programma ha visto trionfare la splendida Madalina Pometescu. Cosa sappiamo, invece, degli altri?

Subito dopo la vittoria della bellissima Madalina, c’è stata lei: Lucia Mosci. Seconda classificata alla prima edizione di Bake Off, la giovanissima decoratrice e restauratrice di Genova ha saputo conquistare l’attenzione di tutti i giudici tanto da aggiudicarsi il secondo posto. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che sono trascorsi 7 anni, cosa fa oggi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sara è stata la seconda classificata di Bake Off Italia, eccola oggi dopo 7 anni: vita cambiata

Seconda classificata della prima edizione di Bake Off Italia, come dicevamo precedentemente, è stata proprio lei: Lucia Mosci. Entrata a far parte del programma all’età di 25 anni, la giovanissima decoratrice ha saputo immediatamente catturare l’attenzione su di sé. Certo, non è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto, è vero. Poco importa, però: il successo riscontrato è stato davvero pazzesco.

Leggi anche –> È stata la vincitrice di Bake Off Italia 8, com’è cambiata la sua vita oggi? Non immaginereste mai

Oggi, però, cosa fa? Appurato che sono trascorsi 7 anni dalla sua partecipazione al programma, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che, dal punto di vista professionale, poco sia cambiato. Sempre appassionata di dolci, sembrerebbe che la bella Lucia sia una decoratrice di torte e che, come scritto dal suo profilo, sia anche un’insegnante di ‘cake e bakery’. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Recentemente, Lucia è anche convolata a nozze. Ed è diventata mamma della piccola Carola.

Leggi anche –> Ha vinto Bake Off Italia 6: aveva soltanto 16 anni, cosa fa oggi dopo il trionfo nel talent

Vi piacerebbe vederla in un programma tutto suo?