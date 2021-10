Spiacevolissima notizia per Al Bano: è successo a pochi giorni dall’inizio di Ballando con le Stelle

Spiacevolissima notizia per Al Bano: cosa è successo a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Siete pronti per una nuova edizione di Ballando con le stelle? Lo show del sabato sera di Milly Carlucci sta per tornare in onda, con un cast davvero eccezionale. Tantissime le star che si metteranno in gioco, cimentandosi nell’arte della danza sul palco di Rai Uno. Tra questa anche il mitico Al Bano Carrisi. Che, però, ha dovuto affrontare un imprevisto proprio a pochi giorni dall’inizio.

Una brutta notizia per l’artista pugliese, svelata qualche giorno fa da Alberto Matano a La Vita in diretta. Scopriamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE —–> E’ lei stessa a svelare cosa ha ‘ritoccato’: Jasmine, la figlia di Al Bano Carrisi racconta tutto

Al Bano, brutta notizia a pochi giorni dall’inizio di Ballando con le stelle: cosa è successo

Il percorso di Al Bano a Ballando con le stelle inizia subito in salita! Proprio a pochi giorni dall’inizio della trasmissione, che partirà sabato 16 ottobre, è arrivato un brutto imprevisto. La sua ballerina, Oxana Lebedew, si è infortunata. La maestra, classe 1987, originaria del Kazakista, è una new entry del programma di Rai Uno. Ma cosa succederà adesso?

Ebbene, nei giorni scorsi la situazione sembrava essere abbastanza grave. La ballerina si è infortunata al metatarso durante le prove e ad Al Bano è stata fatta una domanda ben precisa da Milly Carlucci: “Ti devo chiedere se tu vuoi che ti cambiamo maestra. Me lo devi dire tu se vuoi cambiare o preferisci rimanere con lei.” Queste le parole della conduttrice, nella clip mandata in onda a La Vita in diretta qualche giorno fa. La Carlucci spiega che è giusto dare al cantante la possibilità di avere una ballerina che non abbia un problema come purtroppo è capitato ad Oxana.

Al Bano, però, nei giorni scorsi non aveva ancora preso una decisione. Cosa è successo adesso? Ebbene, dando un’occhiata al profilo Instagram della ballerina, sembra proprio che tutto si sia risolto per il meglio. Nelle stories infatti la Lebedew si mostra in sala prove con Al Bano, in attesa del grande debutto.

A quanto pare, quindi, il cantante non dovrà rinunciare alla sua compagna di ballo! Per scoprire tutti i dettagli, però, non ci resta che sintonizzarci domani sera, su Rai Uno, per la prima imperdibile puntata di Ballando con le stelle! Sapete chi sarà il super ospite della prima puntata, che si metterà in gioco come ballerino per una sera?