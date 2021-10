Sta per diventare papà: l’ex concorrente del Grande Fratello aspetta un figlio, fan in visibilio

Fu uno dei protagonisti più amati della quarta edizione del Grande Fratello: sono passati 17 anni e l’ex concorrente sta per diventare papà!

Sono passati davvero molti anni, esattamente 17, da quando varcò la famosa porta di Cinecittà, ma i fan non l’hanno affatto dimenticato. Era il lontano 2004 e su Canale 5 andava in onda la quarta edizione del Grande Fratello, quando ancora il reality era riservato a persone comuni e sconosciute al mondo dello spettacolo.

All’interno del gioco si fece notare per la sua prestanza fisica ma anche per il suo carisma. Inoltre fu protagonista di una bellissima storia con un’altra ex gieffina, altro volto indimenticabile di quella stagione all’epoca condotta da Barbara D’Urso.

Ora, come per molti ex protagonisti di quegli anni, anche lui ha dato una svolta enorme alla propria vita: ha una compagna e sta per diventare papà! Pronti a scoprire di chi si tratta?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Grande Fratello, l’ex concorrente a breve sarà papà: immensa gioia per i fan

La notizia riguarda Tommaso Vianello, ve lo ricordate? Durante l’avventura nella casa più spiata d’Italia, tra il dj di origini veneziane e la bellissima Carolina Marconi nacque una bella storia d’amore che regalò mille emozioni ai telespettatori.

Leggi anche————>>>Ricordate Tommaso Vianello del GF 4? Cosa fa oggi l’ex di Carolina Marconi

Inizialmente corteggiatissimo da Serena Garitta, vincitrice di quella edizione, Tommaso non ebbe occhi che per la bella venezuelana e, insieme a Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli, formarono una delle coppie più belle dell’intera storia del famoso reality targato Mediaset.

Leggi anche—————>>>Carolina Marconi, continua la sua battaglia contro il tumore: “Oggi sarà una giornata importante”, cos’è successo

Oggi felice accanto alla sua compagna Greta Rubino, Vianello sta per diventare papà, come mostrano alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Che dire, tantissimi auguri alla splendida coppia per l’arrivo del bebé!