Tale e Quale Show è un programma amatissimo e seguitissimo, ma avreste mai immaginato questi ‘segreti’? Davvero incredibili.

Siete pronti ad una nuovo appuntamento con Tale e Quale Show? Iniziata a il 17 settembre scorso, questa nuova edizione dell’amatissimo programma di Carlo Conti continua a regalare delle emozioni davvero incredibili. A partire da esibizioni impressionanti e trasformazioni che lasciano tutti i presenti in studio letteralmente di stucco, la trasmissione dell’amatissimo conduttore televisivo si aggiudica, ancora una volta, un primato assoluto. Siete sicuri, però, di conoscere tutti i trucchi e i segreti del programma? Siamo certi: assolutamente no!

Nel corso di una recentissima intervista a TV Sorrisi e Canzoni, coloro che lavorano dietro le quinte del programma si sono ampiamente lasciati andare. E, come un vero e proprio fiume in piena, hanno rivelato dei trucchi e segreti davvero inimmaginabili. A partire da quante ore di preparazione sono necessarie ai fini di un’ottima realizzazione della performance fino a quello che succede prima e dopo l’esibizione, siamo venuti a conoscenza di alcuni retroscena davvero incredibili. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Tale e Quale Show, avreste mai immaginato questi ‘segreti’? Eccoli qui, davvero incredibile!

È proprio sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni che gli addetti ai lavori di Tale e Quale Show si sono lasciati andare a dei segreti davvero incredibili. Di che cosa parliamo? Vi siete mai chiesti, ad esempio, quante ore di trucco ci vogliono dopo? O, ad esempio, cosa succede ai cantanti prima e dopo l’esibizione? Ebbene: stavolta possiamo darvi una risposta!

Appurato che ciascun concorrente viene truccato rispettando le norme anti-Covid, è stato svelato che ci vogliano circa sei o, addirittura, otto ore per truccarlo. Ed, invece, un paio di ore per struccarlo. Ovviamente, la durata dipende molto dalla complessità dell’imitazione. Più c’è la necessità di utilizzare protesi sul viso e più, ovviamente, si impiegherà più tempo per ultimare il tutto. Ma non è affatto finita qui. Quante ore, invece, il cast si ‘allena’? Beh, non l’avreste mai detto: si contano circa otto ore a partire dal Lunedì fino al Giovedì. In più, anche il Giovedì e il Venerdì si continua col perfezionamento della performance. Infine, vi siete mai chiesti quanto tempo si impiega per ricreare un look? Anche in questo caso non l’avreste mai immaginato, ma stando a quanto si apprende dal giornale sembrerebbe che si impieghino diversi giorni. Ultima cosa a cui non vi siete mai dati una risposta è: quando vengo truccati, prima o dopo la vestizione? Non tutti lo sanno, ma sembrerebbe che i concorrenti vengano dapprima truccati ed, in seguito, vestiti.

Diteci la verità: avreste mai immaginato questi retroscena?