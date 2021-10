Alessia Marcuzzi a Ballando con le Stelle? La verità di Milly Carlucci

Milly Carlucci risponde in conferenza stampa alle domande sulla partecipazione di Alessia Marcuzzi a Ballando con le stelle.

A poche ore dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, la Carlucci ha parlato in conferenza stampa dei ballerini per una notte. Fra i tanti nomi, era stata ipotizzata la presenza di Alessia Marcuzzi, soltanto da poco tempo andata via da Mediaset dopo tanti anni.

Per quanto riguarda la prima puntata che andrà in onda stasera 16 ottobre su Rai 1, l’ospite d’onore sarà Pippo Baudo. Non è certamente la prima volta che la padrona di casa riesce a portare nella sua trasmissione personaggi di un certo calibro e sicuramente il grande Baudo non sarà l’ultimo.

Bruno Vespa, Mara Venier, Raoul Bova, Terence Hill e tantissimi altri hanno danzato sul famoso palco del sabato sera di Rai 1 anche solo per una serata. Nel corso della conferenza stampa è stato chiesto alla conduttrice cosa ci fosse di vero nelle voci che volevano Alessia Marcuzzi ospite d’onore per una puntata.

Vediamo qual è stata la risposta riportata da Davide Maggio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ballando con le stelle, Alessia Marcuzzi ballerina per una notte?

Come tutti sanno, la Marcuzzi pochi mesi fa ha comunicato il suo addio a Mediaset. Anche per questa ragione, si era vociferato di una sua probabile partecipazione allo show di Rai 1.

In effetti, Milly ha confermato di aver proposto ad Alessia di andare nel suo programma. L’accordo però non si è concluso per via degli impegni dell’ex volto Mediaset. “Abbiamo tentato di inserirla nel cast, ma non è stato possibile per via di suoi impegni”, ha detto Milly, come riporta Davide Maggio.

La conduttrice Rai ha poi rivelato che le piacerebbe avere in trasmissione anche altri colleghi Mediaset amatissimi dal pubblico: “Noi siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi, ma non lo so se sia possibile”.