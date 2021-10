Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo di Sabato 16 Ottobre: ci sarà anche l’amatissimo cantante.

Aspettavate con ansia questo momento, vero? Ebbene: finalmente è arrivato. A partire dalle ore 16:30 di oggi, Sabato 16 Ottobre, ci sarà una nuova puntata di Verissimo. E, vi assicuriamo, questa sarà davvero incredibile. Il motivo? Beh, non c’è assolutamente bisogno che ve lo spieghiamo: così come gli appuntamenti precedenti, anche quello di oggi sarà ricco di ospiti davvero fenomenali.

Avete da fare questo Sabato pomeriggio? Ci auguriamo di no perché, vi assicuriamo, la puntata di quest’oggi di Verissimo sarà davvero fenomenale. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate dal sito ufficiale del programma, sembrerebbe che gli ospiti che sono in attesa in questo nuovo appuntamento sono diversi e, soprattutto, incredibili. A partire dall’amatissimo cantante italiano fino alla campionessa della Nazionale italiana, la splendida Silvia Toffanin sarà al timone di una puntata imperdibile. Bando alle ciance, scopriamo insieme ogni cosa.

Verissimo del 16 Ottobre, anticipazioni della puntata: chi sono gli ospiti

Così come la puntata di Verissimo Sabato 9 Ottobre, anche quella odierna sarà ricca di ospiti fenomenali. Siete pronti a sapere ogni cosa nel minimo dettaglio. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli. Una cosa è certa: dalle anticipazioni, sembrerebbe che questa sarà un appuntamento ricco di colpi di scena.

Scopriamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di Verissimo di oggi, Sabato 16 Ottobre:

Vanessa Ferrari: dopo l’incredibile olimpiade di Tokyo di qualche mese fa, la splendida ginnasta si racconterà senza troppi peli sulla lingua alla padrona di casa. Tra carriera e vita privata, avremo la possibilità di conoscere la sportiva a 360 gradi;

dopo l’incredibile olimpiade di Tokyo di qualche mese fa, la splendida ginnasta si racconterà senza troppi peli sulla lingua alla padrona di casa. Tra carriera e vita privata, avremo la possibilità di conoscere la sportiva a 360 gradi; Manuela Arcuri: recentemente l’abbiamo vista a Scherzi a parte come vittima di uno scherzo piuttosto crudele. Oggi, invece, ammireremo la sua bellezza nello studio televisivo di Cologno Monzese, cosa avrà da dirci? Scopriamolo;

recentemente l’abbiamo vista a Scherzi a parte come vittima di uno scherzo piuttosto crudele. Oggi, invece, ammireremo la sua bellezza nello studio televisivo di Cologno Monzese, cosa avrà da dirci? Scopriamolo; Gianluca Grignani: avete letto proprio bene, si! L’amatissimo cantante si racconterà alla Toffanin. Cosa bolle in pentola? Staremo a vedere!;

avete letto proprio bene, si! L’amatissimo cantante si racconterà alla Toffanin. Cosa bolle in pentola? Staremo a vedere!; Benjamin Mascolo e Bella Thorne;

Samy Youssef: ultimissimo eliminato del GF Vip;

ultimissimo eliminato del GF Vip; Lunetta Savino: per la prima volta in assoluto, la splendida attrice sarà tra le ospiti del programma.

Insomma, degli ospiti davvero incredibile, non c’è che dire! A partire dallo sport fino al cinema, Silvia Toffanin offre un’ampia gamma di ospiti!

Vi lasciamo così, ricordandovi l’appuntamento di oggi!