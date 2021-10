Molto difficile riconoscere l’attrice che ha recitato nella serie Streghe: oggi si mostra con un look completamente diverso.

Tra le più famose serie televisive, non possiamo non citare Streghe. Andata in onda tra la fine degli anni novanta e la prima metà degli anni duemila. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 1999 al 2006. La serie segue le avventure delle sorelle Halliwell. Le vicende narrano dalla loro scoperta di essere streghe moderne. Dovranno affrontare demoni e stregoni e tanti altri pericoli.

Leggi anche In Streghe era Chris Halliwell, il figlio di Piper: dopo tanti anni è così, incredibile!

Nello scatto che vi abbiamo mostrato in alto, è fotografata una delle attrici che ha fatto parte della serie. Vedendola oggi, però, ci appare molto diversa, è quasi irriconoscibile. Voi, sapete dirci chi è e qual è stato il suo personaggio?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

L’amatissima attrice di Streghe ha cambiato look: oggi è praticamente irriconoscibile

La bellissima attrice in foto ha fatto parte della serie televisiva Streghe. Questa, è una serie statunitense di genere fantasy, andata in onda tra la fine degli anni novanta e la prima metà degli anni 2000. Segue le avventure delle sorelle Halliwell: Prue, Piper, Phoebe e Paige, quest’ultima introdotta solo da quarta stagione.

Leggi anche In questo scatto era giovanissimo: l’attore della serie Streghe non sembra affatto cambiato

La trama si concentra sulla loro scoperta di essere streghe, con poteri soprannaturali, che dovranno affrontare grandi pericoli, demoni e stregoni. L’attrice di cui abbiamo parlato ha recitato nella soap, e il suo personaggio, appena arrivato, è stato fin da subito ben voluto. Oggi, vedendola così, avete capito chi è?

Nell’immagine è fotografata la bellissima Rose Mcgowan, interprete di Paige. L’avreste mai riconosciuta? Oggi appare molto diversa, rispetto a quando l’abbiamo vista in Streghe, dove, ha recitato dal 2001 al 2006. Da allora sono passati circa 15 anni. Adesso, la star ha cambiato totalmente look e si mostra con questo meraviglioso taglio corto, biondo acceso, che illumina il suo spettacolare viso. Rose Mcgowan nella serie era bellissima, ma non si può dire il contrario oggi, perchè è davvero un incanto!