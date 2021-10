Domenica In, incredibile novità in arrivo: accadrà dalla prossima puntata

Imperdibile novità nella puntata di Domenica In del 17 ottobre: il momento che tutti attendevamo da tempo sembra finalmente arrivato!

Si avvicina sempre di più un’altra puntata di questa stagione di Domenica In, ma stavolta ci attende una clamorosa novità che farà certamente piacere a tutto il pubblico e alla stessa padrona di casa Mara Venier.

Non è stato un anno facile per la bionda conduttrice che, da quando è scoppiata la pandemia, ha dovuto continuare ad andare in onda in un’atmosfera molto meno festosa, soprattutto durante la Fase 1.

Oltre ad uno spazio abbastanza ampio riservato al dibattito sulla situazione Covid, c’è stata l’assenza del pubblico in studio a caratterizzare ultimo anno e mezzo e bisogna ammettere che la Venier è stata davvero in gamba nel saper portare avanti da sola ore di diretta che hanno tenuto compagnia a milioni di italiani.

Domenica In, grosso cambiamento a partire dalla prossima puntata: finalmente!

Secondo quanto anticipa il sito Che tv fa, ad attenderci nella prossima puntata ci sarà un giochino molto divertente chiamato “Pronto chi canta?”: in studio l’orchestra inizierà a suonare una canzone e coloro che riceveranno a casa la telefonata del programma non dovranno rispondere salutando, ma continuando a cantare. Non ci sarebbe nessun premio in palio, semplicemente un ulteriore modo per coinvolgere il pubblico da casa.

Ci saranno poi come sempre le interviste di Mara a personaggi amatissimi, ma attenzione, le novità non sarebbero finite qui: stando a quanto rivelato da TvBlog, a partire da domani 17 ottobre, il pubblico tornerà finalmente in sala.

Un momento che rappresenta la cosiddetta luce in fondo al tunnel: un primo segnale di ritorno alla normalità dopo la tragedia provocata dalla pandemia.

Che dire: la prossima puntata di Domenica In promette davvero bene, non vediamo l’ora di gustarcela, voi?