Avete mai visto la compagna di Fabio Galante? L’abbiamo rintracciata sui social: si chiama Federica ed è davvero bellissima, che schianto!

Sarà proprio lui una delle star di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, Fabio Galante. Dopo una carriera incredibile sui campi di calcio, l’ex difensore dell’Inter è pronto a rimettersi in gioco, anche se in un ruolo completamente diverso.

In coppia con Giadi Lini, new entry del programma, l’amatissimo calciatore dimostrerà anche le sue doti di ballerino. Riuscirà a superare la prova? Siamo certi: assolutamente si! Nel frattempo, però, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Dal punto di vista professionale, sappiamo davvero ogni cosa, ma dal punto di vista sentimentale? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Galante abbia avuto una vita privata piuttosto intensa. Dal 2016, però, ha trovato l’amore con la ‘a’ maiuscola. Dando uno sguardo approfondito al suo canale Instagram, siamo venuti a sapere che Fabio Galante è felicemente fidanzato ed innamorato. Voi avete mai visto, però, la sua compagna? Lei si chiama Federica. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Scopriamo, però, qualche cosa in più su di lei.

Federica è la compagna di Fabio Galante, ma voi l’avete mai vista? È splendida!

Sul suo canale social ufficiale, Fabio Galante è davvero attivissimo, oltre ad essere amatissimo. Ed è proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti in compagnia della sua dolcissima metà. Voi avete mai visto la sua compagna? Come dicevamo precedentemente, lei si chiama Federica. È giovanissima, ma soprattutto davvero bellissima!

Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero minime. Ad oggi, infatti, non sappiamo la sua data di nascita. E quanti anni ci siano di differenza tra lei e Fabio Galante. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dai suoi canali social, sembrerebbe essere laureata in Economia Aziendale. E che, attualmente, lavori presso la generali private banking. Bando alle ciance adesso, volete vederla in tutta la sua bellezza? Eccola qui:

Che dire? Tra Francesca e Fabio, c’è da ammettere che sono davvero una bellissima coppia? Siete d’accordo con noi?