Il famoso cantante sta per diventare papà, l’annuncio è appena arrivato: gioia immensa per lui e la compagna

Il noto cantante sta per diventare papà, l’annuncio è appena stato pubblicato sulle pagine del settimanale Chi. Lui e la compagna, infatti, hanno organizzato un baby shower a tema Hello Kitty, annunciando anche il sesso del bambino in arrivo. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

Famoso cantante diventerà papà: l’annuncio

Gioia immensa per Gué Pequeno: dopo i successi ottenuti con i suoi brani, il famoso cantante e rapper presto festeggerà l’arrivo del suo primo figlio. La notizia è stata annunciata dal settimanale Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le foto della festa organizzata da Gué e dalla compagna per annunciare, oltre che la gravidanza, anche il sesso del bambino.

La coppia ha organizzato una festa in una sala a Milano a tema Hello Kitty. Il tema e il colore rosa dominava ovviamente la festa. È facile dunque immaginare che sarà una femminuccia. Una gioia immensa per Gué e la sua compagna. A loro vanno i più sentiti auguri della redazione di Sologossip.

Chi è la compagna di Gué Pequeno

Gué Pequeno è uno dei rapper più famosi della storia della musica italiana. Egli è noto soprattutto per la sua militanza nei Club Dogo, leggendario gruppo che ha scritto la storia del rap italiano. Oltre alla carriera, Gué ha sempre avuto la fama di “donnaiolo”. Questa volta, però, il rapper sembra “aver messo la testa a posto”, come si suol dire. Attualmente, infatti, il cantante è legato sentimentalmente alla modella cubana Yusmary e i due aspettano anche una bambina. La compagna è appunto una modella cubana, che vive da anni a Milano. È molto seguita sui social e su Instagram può contare addirittura su 50 mila seguaci.