Festival di Sanremo, clamorosa indiscrezione: Amadeus vorrebbe proprio lei al suo fianco nella prossima edizione della kermesse canora.

Mancano ancora un bel po’ di mesi all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Ma, si sa, le indiscrezioni sull’evento canoro più famoso ed amato del nostro Paese iniziano quasi un anno prima dall’inizio! Anche quest’anno, a condurre e dirigere il Festival ci sarà Amadeus, reduce da due edizioni di grandissimo successo. Ma chi ci sarà al suo fianco?

Ebbene, oltre all’immancabile Fiorello, come sempre il conduttore sarà affiancato da presenze femminili. Una di queste potrebbe essere un’amatissima ex protagonista di Uomini e Donne, oggi tra le influencer più famose del nostro Paese. Scopriamo i dettagli di questa succulenta indiscrezione.

Festival di Sanremo, clamorosa indiscrezione: al fianco di Amadeus ci sarà lei?

Una delle influencer italiane più seguite del momento potrebbe approdare sul palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus, nella prossima edizione di Sanremo. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Vero, secondo cui questo potrebbe essere l’anno giusto per lei, accostata già in passato al Festival. Di chi stiamo parlando?

Della bellissima Giulia De Lellis, uno dei volti più amati del momento. Diventata famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dove ha corteggiato e si è fidanzata con il tronista Andrea Damante, oggi Giulia è una delle influencer più famose in Italia. E ha mosso i suoi primi passi da conduttrice a Love Island, su Discovery. Il grande salto di qualità arriverà proprio con l’esperienza a Sanremo 2022?

Nessuna notizia ufficiale, al momento, ma secondo quanto riportato da Vero, Amadeus vorrebbe ben due influencer con lui: una, appunto, è Giulia, ma dell’altra è ancora tutto top secret. Cosa sappiamo del cast dei big in gara?

Anche in questo caso, è ancora presto per le ufficialità, ma pare proprio che sarà un’edizione ricca di nomi importanti. E non mancheranno le giovani voci: con ogni probabilità ci sarà un amatissimo ex di Amici. L’appuntamento è su Rai Uno dal 1 al 5 febbraio 2022… noi non vediamo l’ora!