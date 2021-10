GF Vip, “Tuo nonno? Allora è lui”: vede un’entità al suo fianco nella casa

Accade di notte nella casa del GF Vip: una concorrente afferma di vedere la presenza di un’entità al fianco della coinquilina.

Notte all’insegna del sovrannaturale al GF Vip 6, dove una delle Vippone ha avuto delle visioni e ha addirittura predetto il futuro a due compagne. Un momento che ha lasciato tutti di stucco: tra litigi, risate, amori che nascono e rancori che crescono, nella casa più spiata d’Italia c’è anche il tempo per la sensitività e la chiaroveggenza.

A dare sfogo alle sue doti extra sensoriali, una delle protagoniste assolute di questa sesta edizione, che proprio in questi giorni sta facendo parlare di sé per l’inaspettato feeling instaurato con un altro concorrente.

Leggi anche—————>>>GF Vip, “O va via lui o vado via io”: la concorrente perde le staffe, abbandonerà tutto?

Due notti fa, la showgirl ha fatto delle previsioni sul futuro amoroso di Lulù Selassiè e ha spiegato a Sophie Codegoni di vedere accanto a lei la presenza di qualcuno estraneo alla casa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip, “Vedo tutto”: la concorrente rivela la presenza di un’entità nella casa

In camera da letto, prima di andare a dormire la showgirl ha detto all’ex tronista di Uomini e Donne: “Senti, hai avuto un parto gemellare? Ok, comunque hai qualcuno che ti protegge dietro. Non è tanto alto. Pensi sia tuo nonno? Allora è lui. Dice che lui sta bene, è passato tutto. Dov’è lui è bellissimo, va tutto bene, è sereno. Lo vedo adesso, vedo tutto”.

E’ stata Miriana Trevisan a fare queste ‘scioccanti rivelazioni’: l’ex ragazza di Non è la Rai, protagonista in questi giorni di un flirt con Nicola Pisu, ha stupito il pubblico mostrando doti da sensitiva che nessuno sospettava. Secondo Miriana, accanto alla Codegoni ci sarebbe un’entità che la protegge, probabilmente quella del nonno defunto.

Cosa ne pensate? Vi sareste mai aspettati che la Trevisan avrebbe arricchito di mistero le notti del Grande Fratello?