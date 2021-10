E’ stato Engin nella famosissima soap opera Bitter Sweet: com’è oggi l’attore, si mostra proprio così.

Bitter Sweet è una serie turca che ha conquistato il cuore dei telespettatori. La storia d’amore tra Nazli e il signor Ferit ha fatto da centro della trama. Andata in onda in Italia dal giugno al settembre 2019, si è conclusa con il lieto fine che tutti speravano.

Al centro dell’attenzione, come abbiamo accennato, la giovane Nazli, una studentessa universitaria, che frequenta corsi di lingua giapponese. Vuole aprire il suo ristorante e realizzare il suo sogno più grande. Per mantenere gli studi e la casa dove vive insieme a sua sorella e la sua amica Fatos, inizia a lavorare come cuoca nella casa di un ricco imprenditore, il signor Ferit. Ma tra i due, a poco a poco, nasce qualcosa del tutto inaspettato. Uno degli amici e collaboratori più stretti dell’uomo è stato Engin. Noi, abbiamo visto l’attore così nella serie, ma l’avete mai visto nella vita quotidiana? Vi mostriamo uno scatto social che vi lascerà spiazzati.

In Bitter Sweet è stato Engin: com’è oggi l’attore, dopo la fine della serie tv

Engin è stato uno dei protagonisti della famosa serie tv Bitter Sweet. E’ l’amico e il più stretto collaboratore del signor Ferit. Sarà proprio questo personaggio ad aiutare l’imprenditore e a spingerlo più volte ad aprire il suo cuore, rivelando i sentimenti per la bella Nazli.

Ma sapete chi ha interpretato questo personaggio? Balamir Emren ha vestito in maniera impeccabile i panni di Engin. La domanda che più di tutte preme è: come sarà oggi l’amatissimo attore? Vi mostriamo uno scatto social, in cui si mostra proprio così:

Cosa notate osservando questa foto? A quanto pare, Balamir non sembra per nulla diverso dal personaggio portato in scena in Bitter Sweet, non trovate? A parte l’abbigliamento molto più casual, differente da quello indossato nella serie tv, molto elegante, è praticamente uguale.