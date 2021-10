La showgirl ha detto “Sì”: il sogno si è avverato con il matrimonio in Costa Azzurra

Con una foto sui social la famosa showgirl ha comunicato tutta la sua gioia: il matrimonio, rimandato in passato, è stato celebrato.

“Noi”: scrive così la famosa showgirl accanto alla splendida foto che la ritrae felice nel giorno delle nozze avvenute nelle ultime ore. Quale parola migliore per riassumere un amore così grande da arrivare a voler unirsi in matrimonio col proprio compagno?

Leggi anche————->>>La celebre attrice si è sposata in gran segreto: l’annuncio è arrivato solo adesso, a sorpresa

Assente da alcuni anni dai nostri schermi, la bellissima modella che in Italia ha spopolato nei primi anni Duemila, ha riempito di gioia il cuore dei fan tramite il suo profilo Instagram. Nell’immagine, lei e suo marito felici di aver compiuto finalmente il grande passo dopo averlo rimandato un paio d’anni fa.

Stiamo parlando di Afef Jnifen, modella, showgirl e conduttrice tunisina che a quasi 58 anni ha aperto un nuovo capitolo della sua vita con l’uomo che le è accanto da diverso tempo, Alessandro del Bono.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Si è sposata! La notizia del matrimonio riempie di gioia i fan della showgirl

Come documenta lo scatto, la cerimonia si è svolta a Saint Tropez, in Costa Azzurra. Meravigliosa nel suo abito di colore chiaro e con una coroncina di fiori tra i capelli, la Jnifen è proprio il ritratto della felicità.

Leggi anche————–>>>La famosa attrice è convolata a nozze! La vera sorpresa però è il look degli sposi, mai visto nulla di simile

Questo matrimonio arriva dopo quello conclusosi a novembre del 2018 con Marco Tronchetti Provera. Afef ha vissuto l’amore con del Bono sempre in maniera molto discreta: la coppia non si vedeva quasi mai in giro e tanta riservatezza aveva fatto ipotizzare una fine del legame.

A quanto pare, non è stato assolutamente così, anzi i due sono addirittura diventati marito e moglie: tantissimi auguri!