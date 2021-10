“Diventare mamma a 54 anni… che emozione”: posta la foto in cui le accarezza il pancione

Sta per diventare mamma a 54 anni: “Che emozione”, scrive sui social postando la foto in cui accarezza il pancione della sua compagna

Diventerà mamma all’età di 54 anni, l’avete riconosciuta? È un’icona della musica. Sui social ha postato una foto in cui accarezza il pancione della compagna ed ha scritto: “Dventare mamma a 54 anni… che emozione“. Se ancora non aveste capito di chi si tratta, di seguito vi sveliamo la sua identità.

Diventerà mamma a 54 anni: ha postato la foto in cui accarezza il pancione

Sapete che Skin diventerà mamma all’età di 54 anni? La famosa cantante, conosciutissima in tutto il mondo, ha pubblicato l’annuncio sui propri canali social. L’artista ha pubblicato una foto in cui accarezza il pancione della sua compagna ed ha scritto: “Siamo veramente felici“. Lo scatto pubblicato sul popolare social network ha raggiunto migliaia di interazioni, tra like e commenti. La foto è divenuta così virale, facendo il giro del web. Tra i commenti sotto al post figurano anche alcuni di personalità famose, tra tutte Naomi Campbell che ha scritto: “Benvenute nel club delle mamme“.

Skin è legata sentimentalmente a LadyFag, nome d’arte di Rayne Baron. La compagna della cantante è nata a Toronto, in Canada, e in passato gestiva un negozio di abbigliamento vintage e di oggetti di antiquariato. Grazie al suo negozio è divenuta a principale animatrice culturale della scena canadese. La coppia è fidanzata da circa quattro anni e lo scorso settembre hanno annunciato sui social il matrimonio: “Ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente. Non vediamo l’ora che arrivi il grande giorno”.

La nota cantante è già stata sposata dal 2013 al 2015 con Christiana Wily. La coppia aveva celebrato il matrimonio proprio nel nostro paese, in Trentino Alto Adige. Adesso, però, Skin si appresta a diventare mamma. Tanti auguri!