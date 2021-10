Mediaset, che colpo: l’amatissima serie tv spagnola arriva su Canale 5; tutti i dettagli della nuova soap che vedremo presto in Italia.

Novità in arrivo in casa Mediaset! Che riguarderanno soprattutto gli amanti delle serie tv e delle soap. Dopo un bel po’ di prodotti provenienti dalla Turchia, Canale 5 tornerà a fare un salto in Spagna. Si, perché ben presto in Italia arriverà una nuova soap spagnola.

Mediaset ha acquistato la soap al MipCom di Cannes e, con ogni probabilità, sarà trasmessa nei pomeriggi di Canale 5, nella fascia oraria dedicata alle telenovele. Dopo Il Segreto ed Una Vita, quale sarà la storia che ci appassionerà? Vi spieghiamo tutto nei dettagli!

La serie tv spagnola sta per arrivare su Canale 5: il nuovo acquisto della Mediaset

Una storia che vi emozionerà, quella di Carmen e Julia. Sono le protagoniste di Dos Vidas, la nuova serie tv spagnola acquistata da Mediaset! Non sappiamo ancora quando andrà in onda, ma senza dubbio sarà destinata al pubblico di Canale 5? Curiosi di scoprire la trama? Resterete senza parole!

Si, perché come suggerisce il titolo, la soap racconterà due vite, ambientate in due epoche completamente diverse! Le due protagoniste sono infatti Julia, una giovane ragazza dei giorni nostri, e Carmen, che è la nonna della ragazza: la storia di quest’ultima è ambientata negli anni ’50. Due archi temporali ben diversi, quindi, ma che si intrecciano tra di loro: Julia farà una scoperta relativa alla sua famiglia a pochi giorni dal suo matrimonio. La sua vita sarà sconvolta per sempre!

Cosa sappiamo del cast? Oltre alle protagoniste Laura Ledesma, che è Julia, e Amparo Pinero, che è Carmen, ritroveremo anche alcuni volti noti al pubblico delle telenovelas. Si tratta di Iago Garcia, Olmo de Il Segreto, e anche la dolcissima Aida De La Cruz, che interpretava Candela. Ci sarà poi Manuel Regueiro, che ne Il Segreto era Ignacio Solozabal, e Borè Buika: quest’ultimo era Terence, uno degli amori di Soledad Castro, lo ricordate?

Insomma, un cast eccezionale ed una storia tutta da vivere. Non ci resta che attendere notizie ufficiali sulla messa in onda di questa nuova serie. Siete curiosi di vederla?