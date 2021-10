Stefano, unico figlio di Memo Remigi, è la sua fotocopia, ma sapete con chi è stato sposato? Si tratta di un’attrice famosissima.

Tra i tantissimi concorrenti che gareggeranno nel corso della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non ha potuto fare a meno di chiamare proprio lui: Memo Remigi. Sarà proprio l’amatissimo cantante italiano che, insieme ad altri concorrenti favolosi, scenderà in pista. E si metterà in gioco. Cosa sappiamo, però, su di lui?

Sappiamo benissimo che la voce del buon Remigi è tra le più amate ed apprezzate della musica italiana, ma cosa sappiamo, ad esempio, della sua vita privata? Pochissimi mesi fa, Memo Remigi ha dovuto fare i conti con un tragico lutto: la morte di sua moglie Lucia. Dopo ben 55 anni di matrimonio, il famoso cantane ha dovuto dire ‘addio’ alla sua consorte. Insomma, un dolore davvero inspiegabile. Dal suo matrimonio con Lucia, è nato un figlio: Stefano. Voi l’avete mai visto? I due, proprio qualche mese fa, sono apparsi insieme nello studio televisivo di Oggi è un altro giorno. E non è potuta affatto passare inosservate la loro somiglianza. Sapete, però, che Francesca Remigi è stato sposato con un’amatissima attrice.

Stefano è l’unico figlio di Memo Remigi, ma sapete con chi è stato sposato?

In attesa di poterlo vedere in azione sulla pista di Ballando con le Stelle, siete pronti a scoprire ogni cosa su Memo Remigi? Come dicevamo precedentemente, il famoso cantante è diventato papà di Stefano nel 1969. Amatissimo e conosciutissimo regista, il buon Remigi è l’unico figlio del cantante. E, guardandoli insieme, non si può fare a meno di notare la loro incredibile somiglianza. Guardate un po’ qui:

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Molto probabilmente, non tutti lo sanno, ma Stefano Remigi è stato sposato con un’amatissima attrice. Ed è con lei che ha due splendidi bambini. Stiamo parlando proprio di lei: Francesca Cavallin. I due, stando a quanto si apprende, si sono detti ‘addio’ nel 2017. Anche se, ad oggi, le cause della loro separazione non sono ancora chiare.

Voi lo sapevate?