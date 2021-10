E’ nato l’amore sul set de Il Segreto: i due amatissimi attori sono una coppia e si mostrano più innamorati che mai.

Soap opera spagnola di grande successo, Il Segreto ci ha tenuto compagnia per ben otto anni, con la messa in onda di ben 12 stagioni. Quest’anno, esattamente il 28 maggio 2021 si è concluso, con una ultima puntata che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso.

In Spagna, però, la soap, si è conclusa con un anno di anticipo, perchè, ha avuto inizio tempo prima. In questi anni abbiamo visto al centro dell’attenzione numerosi personaggi, immersi nelle strade di Puente Viejo, intrecciarsi con una trama sempre più avvincente. Tutti sono entrati nel cuore del pubblico. Forse, però, non tutti sanno, che sul set, tra due attori, è nato l’amore! Sapete di chi parliamo? Non immaginereste assolutamente.

Il Segreto, è nato l’amore sul set della soap: i due attori sono una coppia

Il Segreto si è concluso da pochi mesi, ma è davvero difficile dimenticare la soap che per ben 8 anni ci ha tenuto compagnia. Dalla prima stagione, andata in onda nel 2013, fino all’ultima. Spesso, l’amore ha fatto da centro della telenovela, a partire dal sentimento tra Pepa e Tristan, Juan e Soledad, Maria e Gonzalo, Francisca e Raimundo e ancora, fino alla fine, l’amore c’è sempre stato.

Ed è proprio di amore che parliamo oggi, perchè sul set de Il Segreto è nato davvero. Due attori amatissimi sono una coppia, già da molto tempo. Ma esattamente di chi stiamo parlando? Ebbene, la bellissima Loreto Mauleon, interprete di Maria Castaneda e Carlos Serrano, interprete di Fernando Mesia, sono una coppia: l’avreste mai immaginato?

Nella soap i due personaggi portati in scena, inizialmente, hanno stretto un buon legame, fino a quando, Mesia, ha iniziato a provare una forte ossessione-possessione nei confronti della bella Castaneda. Ma Il Segreto ha fatto da cupido nel cuore dei due meravigliosi attori e oggi, si mostrano felici e sempre più innamorati.