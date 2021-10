In questo scatto era piccolissimo, ma oggi è diventato un amatissimo personaggio televisivo: riuscite a riconoscerlo?

In questo dolcissimo scatto social è fotografato un bambino, ma oggi, è un personaggio molto amato della televisione italiana. A quanto pare, nella foto aveva appena due anni, perchè il protagonista ha riportato in basso, in didascalia, gli anni.

Riconoscerlo non è affatto facile, da allora sono passati tanti anni. Vi sveliamo che, proprio adesso, in questo momento, lo stiamo ammirando in televisione, al timone di un seguitissimo programma. Osservando bene, riuscite a capire di chi si tratta?

Era piccolissimo, ma oggi è un personaggio molto amato della televisione: sapete dirci chi è?

Oggi è una vera e propria star! Il bambino che vediamo fotografato in questo scatto è diventato in questi anni un amatissimo volto della televisione italiana. E’ un grande sportivo, e nella sua vita, grazie ai tanti sacrifici e all’impegno mostrato, ha raggiunto altissimi successi.

Ve l’abbiamo già detto, proprio in questo momento, lo stiamo vedendo in tv, al timone di un seguitissimo programma, ma non da solo. A questo punto ci chiediamo, avete capito chi è il bambino in foto? Allora era piccolissimo, oggi Alessio Sakara è famosissimo e amatissimo. Proprio adesso, lo stiamo vedendo alla conduzione di Tu si que vales, insieme a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.

“Io a due anni, quando i tuoi ricci ti ricordano che non hai scuse con i capricci”, ha scritto a corredo. Molti suoi follower hanno commentato il post riportando tanti complimenti, come ‘Bello, eri uguale, già promettevi da piccolo, manca solo la barba poi è una fotocopia’. Sakara è stato il primo italiano a competere nella promozione statunitense UFC. Questo e tanti altri traguardi l’hanno portato ad essere un grande sportivo.