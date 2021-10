Piedi al limite, “Provo ribrezzo”: l’atroce sofferenza di Lisa

Lisa soffre da anni un dolore insopportabile che le impedisce di camminare: sottopone perciò il suo caso alla dottoressa di Piedi al limite.

Da otto anni Lisa soffre di dolore ai piedi per via dell’alluce valgo: un vero e proprio calvario, soprattutto per lei che svolge il mestiere di parrucchiera ed è costretta a non potersi sedere per molte ore.

Leggi anche—————->>>Piedi al limite, “Come Frankestein”: l’assurdo caso di Nathan Lantz

Dovrebbe indossare scarpe aperte perché quelle chiuse rappresentano per lei una vera tortura. Ma Lisa si vergogna di mostrare i suoi piedi così mal ridotti: la malformazione dell’alluce ha causato infatti anche il cosiddetto dito a martello. Non può camminare per lunghi tragitti, insomma, non può condurre una vita normale.

Cosa le dirà la dottoressa Ebonie Vincent?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Piedi al limite, la grave situazione di Lisa: l’aiuto della dottessa Vincent

Quando si ha un alluce valgo non si può fare troppa pressione sulle dita, così il peso viene scaricato sul resto del piede per poi scatenare altri problemi come in un effetto domino.

Leggi anche—————–>>>Piedi al limite, “Un supplizio”: la dolorosa storia di Paulette

E’ quello che spiega la dottoressa Ebonie di Piedi al limite la quale riscontra in entrambi i piedi di Lisa una metatarsalgia: le teste metatarsali sono in flessione plantare e non dorsale, quindi ad ogni passo la pressione sul cuscinetto plantare è troppa e causa dolori allucinanti.

Nell’intervento chirurgico, la dottoressa Vincent deve ruotare il primo osso metatarsale nella giusta posizione e renderlo il più dritto possibile. Nell’osso ha inserito un piccolo perno: mentre l’assistente lo ruota, lei mette il posizionatore. Una volta tagliate alcune sezioni di osso, viene inserita una placca che lo manterrà dritto. Messo a posto l’alluce, si passa al dito a martello. Grazie ad un impianto la posizione del secondo dito tornerà quella naturale.

Anche stavolta una paziente di Piedi al limite è riuscita a iniziare una nuova vita!