Più di vent’anni fa era il volto della pubblicità Tim: rivederla oggi vi sorprenderà

Nel 2000 diventò popolare con la pubblicità della Tim: sono trascorsi oltre vent’anni, com’è diventata e com’è la sua carriera oggi.

Con l’inizio del nuovo millennio, imperversava sui nostri schermi la serie di pubblicità dell’azienda telefonica Tim: comune denominatore di questi spot era una barca a vela con a bordo tre ragazze: la dj Petra Loreggian, la skipper Cristiana Monina e lei, Gaia Bermani Amaral.

Quest’ultima fu da subito amatissima dal pubblico e a soli 20 anni divenne un volto molto richiesta in tv: capelli rossi, fisico da modella e un sorriso incantevole, le porte del mondo dello spettacolo per lei si aprirono immediatamente.

Figlia di padre brasiliano e madre italiana, Gaia cresce a Milano dove frequenta il Liceo Classico. Visto il grande successo ottenuto come testimonial della Tim, nel 2001 arriva a condurre Stracult su Rai 2 pur continuando a sfilare per importanti stilisti.

In quei primi anni Duemila si susseguiranno per lei altre conduzioni alla Rai, fino al debutto al cinema nel 2005 nel film “I giorni dell’abbandono” al fianco di grandi attori come Margherita Buy e Luca Zingaretti.

Una carriera davvero invidiabile quella di Gaia Bermani Amaral che può vantare nel suo curriculum partecipazioni a serie tv di grandissimo successo. Un esempio? Un passo dal cielo con Terence Hill, a cui prese parte nel 2011 col ruolo della veterinaria Silvia.

In questa foto abbastanza recente pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram, la bellissima modella si mostra in perfetta forma come si può notare. A più di 40 anni, sembra la stessa di vent’anni fa, incredibile! La sua carriera di attrice è proseguita alla grande: proprio quest’anno Gaia ha lavorato al film Netflix “L’ultimo Paradiso” con Riccardo Scamarcio.

Un incanto, non c’è che dire!