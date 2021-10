Lo ricordate a Beautiful? È stato legato ad una Forrester: impossibile riconoscere l’attore così!

Lo ricordate a Beautiful? Il suo personaggio è stato legato ad una Forrester: impossibile riconoscere l’attore così!

È una delle soap più longeva di sempre. In onda da ben 35 anni, ancora oggi Beautiful tiene incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Che seguono con passione le vicende della famiglia Forrester, dei loro amici e dei loro nemici. Ma in tutti questi anni, quanti attori sono passati per la soap! La risposta è tantissimi. Siete sicuri di ricordare proprio tutti?

Ad esempio, ricordate il personaggio interpretato dall’attore che vi mostriamo in foto? È stato nella soap per un bel po’ di anni, al centro di alcune intricate storyline. Ovviamente, ha avuto diverse storie d’amore… tra cui quella con una giovane Forrester. Avete capito di chi si tratta? Vi sveliamo tutto!

Ricordate questo personaggio di Beautiful? Ha avuto diverse relazioni…anche con una Forrester

Appassionati di Beautiful? C’è un indovinello per voi! Se vi parlassimo di un detective, arrivato a Los Angeles per indagare su Donna Logan ( è stato ingaggiato da Marcus Walton per trovare la sua mamma biologica). Avete capito di chi parliamo?

Si, si tratta proprio di Owen Knight, il bel detective, che, alla fine, si innamora davvero di Donna. Tanto che la donna gli offrirà un lavoro alla Forrester Creations. Ma i fan più attenti ricorderanno che, poco dopo, il ragazzo passerà alla concorrenza, alla Jackie M. È a questo punto che inizierà un relazione con Jackie Marone… Poteva mai finire qui? No, perché nello stesso tempo, Owen ha anche una storia con Bridget Forrester: da una notte di passione tra i due nascerà Logan Knight!

I due provano a vivere insieme come una coppia, ma Bridget capirà che il ragazzo è ancora innamorato di Jackie. Quest’ultima e Owen si sposeranno, con l’approvazione anche di Nick, il figlio di Jackie, che officerà le nozze. Insomma, un personaggio che non è durato a lungo nella soap, ma la sua storia è stata molto intensa.

Ad interpretate Owen Knight è stato l’attore statunitense Brandon Beemer, oggi 41 enne, che ha fatto parte della soap dal 2008 al 2012. E voi, cosa ne pensate di questo personaggio? Vi piacerebbe rivederlo nella soap?