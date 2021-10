Uomini e Donne, dopo giorni Joele rompe il silenzio: “Ecco la mia versione”, lo sfogo dell’ex tronista arriva sui social.

Ieri, venerdì 15 ottobre, è stata finalmente trasmessa la puntata di Uomini e Donne che in molti attendevano. Quella in cui abbiamo assistito all’uscita di scena di uno dei tronisti di questa edizione, Joele Milan. Il ragazzo ha violato le regole della trasmissione durante una chiacchierata con la corteggiatrice Ilaria e, inevitabilmente, Maria De Filippi ha dichiarato concluso il suo percorso sul trono. Ma cosa ne pensare realmente lui?

Durante la puntata, il tronista non è riuscito ad esprimersi come voleva, essendo rimasto spiazzato dagli eventi. Qualche ora fa, però, ha fornito la sua versione con un video pubblicato su Instagram, dove ha spiegato la sua posizione. In seguito le sue parole!

Uomini e Donne, parla Joele dopo l’eliminazione: “Mi dispiace per quello che è uscito”

Dopo la messa in onda della puntata di ieri, Joele ha voluto fornire la sua versione dei fatti. Da ieri ha iniziato ad utilizzare nuovamente i social ed è proprio lì che ha pubblicato un video in cui ci mette la faccia. L’ex tronista specifica di aver sbagliato e di non essere un santo, ma si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa…

“Non vi nego che dal primo momento la mia percezione è stata quella di essere considerato un po’ meno rispetto agli altri.” Joele spiega che, non essendo stato mai abituato a stare davanti alle telecamere, è uscito per quello che non è. “Oggi vi aspettavate una sfuriata. Non è andata così, ma questo di certo non giustifica il mio errore ed il mio aver infranto le regole, giusto motivo per avermi allontanato. Ma la mia, potete anche non credermi, era semplicemente una battuta. Fuori luogo, non lo discuto, ma non mi sarei mai sognato di farlo sul serio, di nascosto, fuori dal programma”.

Queste le parole di Joele, che specifica il fatto che fosse consapevole della presenza dei microfoni durante il ballo, lanciando una stoccata: “Ci sono state molte situazioni analoghe, con altre persone all’interno del programma, che però non sono state dichiarate.” Joele ammette di essere dispiaciuto per quanto successo e aggiunge: “Mi dispiace anche che soltanto per degli ascolti una persona debba essere messa in difficoltà, senza considerare una sua fragilità”

Insomma, una posizione chiara quella di Joele, che ha ammesso il suo errore chiedendo scusa, ma si è anche difeso spiegando le sue ragioni. E voi, da che parte state? Credete sia stata ingiusta la sua eliminazione?