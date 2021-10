Uomini e Donne, Ida frequenta Marcello: cosa pensa Riccardo di loro? Le parole dell’ex cavaliere del Trono Over.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da circa un mese, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi. A partite dall’eliminazione a sorpresa del tronista Joele, cacciato dalla trasmissione dopo aver infranto il regolamento. Ma, anche per quanto riguarda il trono Over, sta accadendo di tutto. E, tra le storie più chiacchierate, c’è senza dubbio quella tra Ida Platano e Marcello Messina.

I due hanno iniziato a frequentarsi da qualche settimana, ma se all’inizio tutto sembrava perfetto, dopo poco sono nate le prime incomprensioni. In attesa di scoprire se la loro frequentazione continuerà o se sarà definitivamente chiusa, siete curiosi di sapere cosa pensa di loro Riccardo? Si tratta dello storico ex fidanzato di Ida, anche lui uno dei protagonisti del trono Over. Ecco le sue parole!

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri rompe il silenzio: cosa pensa di Ida e Marcello?

Archiviata la tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, Ida si è rimessa in gioco nello studio di Uomini e Donne. E con Marcello sembrava aver ritrovato il sorriso, provando sentimenti che non provava da tempo. Tra i due, però, sembrano essere nati già un bel po’ di problemi, probabilmente per divergenze caratteriali. Continuerà tra loro? Staremo a vedere. Nel frattempo, scopriamo cosa ha detto Riccardo di loro.

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, l’ex cavaliere ha ammesso che vedere Ida interagire con altri uomini non lo lascia del tutto indifferente. Nonostante tutto, infatti, tra i due c’è stata una grande storia d’amore. Sulla frequentazione con Marcello, Riccardo spiega di rivedere lui stesso in Marcello, non perché quest’ultimo voglia imitarlo, ma perché vede Ida molto presa. Ma aggiunge: “Il rapporto di coppia è anche fatto di compromessi e Ida a volte tira troppo la corda“. Alla sua ex, Riccardo consiglia di non commettere più gli stessi errori del passato.

A quanto pare, però, sia Riccardo che Ida hanno superato ogni rancore, e parlano della loro storia come qualcosa di ormai definitivamente chiuso, con serenità. Ma cosa sappiamo della situazione sentimentale del bel pugliese?

Riccardo ha raccontato di aver chiuso definitivamente con Roberta di Padua, che ha frequentato a Uomini e Donne negli scorsi mesi, e di essere ancora in cerca dell’amore. Tornerà a cercarlo nella trasmissione di Maria De Filippi?