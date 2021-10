Valore di circa 130.000 euro: l’ultimo dono di Cristiano Ronaldo a Georgina

Un dono da restare a bocca aperta quello di Cristiano Ronaldo alla sua Georgina: il campione non ha affatto badato a spese!

Sempre più innamorati: la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è una delle più affiatate e sui social i due ne danno prova molto spesso. E’ il caso ad esempio dell’ultimo dono con cui il campione portoghese ha voluto omaggiare la donna che gli è accanto ormai dal 2016.

La bellissima top model di origini spagnole è rimasta letteralmente di stucco quando ha ricevuto il regalo che ha mostrato ai fan in una storia pubblicata su Instagram. Nell’immagine, compariva anche la scritta “Continuo senza parole”: ed in effetti, dato il valore astronomico del dono, non c’è da meravigliarsi.

Stavolta, Ronaldo si è davvero superato!

Cristiano Ronaldo, il magnifico dono per Georgina supera ogni immaginazione: cifra da sballo!

Dopo essersi tolto lo sfizio di una Bugatti Centodieci del valore di circa 10 milioni di euro, capace di passare da 0 a 100 km/h in soli 2.4 secondi e in edizione limitata, l’attaccante del Manchester United ha pensato bene di stupire la madre di sua figlia con una sorpresa pazzesca.

Le ha regalato un portagioielli firmato, che dovrebbe valere più o meno 124 mila euro. D’altronde, non si tratta certo di un portagioie qualunque: di colore rosa, al suo interno contiene anche delle piccole valigie da utilizzare per i tanti viaggi della coppia verso le mete più ambite del mondo.

Il mega scrigno in cui la Rodriguez potrà conservare tutti i monili più belli che riceverà dal calciatore: nella foto appare vuoto, ma siamo certi che non ci metterà nulla a riempirlo di oggetti preziosi.

E voi l’avete visto?