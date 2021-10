Alexis racconta il suo dramma enorme: episodio sconvolgente, è stata costretta a prendere una drastica e dolorosa decisione, cos’è successo.

Gli incidenti di bellezza, sia chiaro, non sono soltanto quelli che riguardano la chirurgia estetica, ma anche molto altro. Quante volte vi è capitato di sentire storie di persone che hanno avuto dei problemi pazzeschi anche con una semplice tintura? Beh, sicuramente tantissime volte. C’è chi, ad esempio, si sottopone, per la prima volta in assoluto, ad una tinta per capelli ed, all’improvviso, ne esce completamente danneggiata.

Leggi anche –> “Sono caduto in depressione”, disastroso intervento chirurgico: quello che è successo dopo è incredibile

Alle telecamere di Incidenti di bellezza, trasmissione andata in onda su Real Time dal 2013 al 2015, Alexis è apparsa piuttosto turbata per il dramma che stava vivendo in quel periodo. “Ero scioccata, non ero più io”, ha raccontato. Ma cos’è successo. Stando a quanto si apprende dalle sue parole ad Incidenti di bellezza, sembrerebbe che Alexis, dopo essersi sottoposta ad un semplice trattamento ai suoi capelli, che si è rivelato, in un vero e proprio batter baleno, un incubo. “Quella notte ho avuto dolori molto forti. Ho persino pianto”, ha detto la donna. Ma cos’è successo. Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Dramma enorme per Alexis: decisione clamorosa, cos’è successo

Alle telecamere di Incidenti di bellezza, Alexis ha raccontato dell’enorme dramma che ha iniziato a vivere dopo un semplicissimo cambio di look. Per il suo trentanovesimo compleanno,infatti, la donna ha raccontato di aver voluto applicare sui suoi capelli delle extension. E di aver chiamato una parrucchiere a domicilio per l’applicazione. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse che, come raccontato a Skyler McDonald, l’attaccamento dei capelli finti è avvenuto con della semplice colla. “Non dovrebbero essere applicate così”, ha detto l’esperta. Purtroppo, però, il danno è stato fatto. Ed Alexis, su consiglio di un medico, ha dovuto prendere una drastica decisione: tagliare tutto. Eccola come è apparsa dopo questo dolorosissimo gesto.

Leggi anche –> “Mi sento un mostro”, l’incredibile dramma di Serena: dopo l’intervento la sua vita è stata stravolta

Dopo aver tagliato tutti i suoi capelli, Alexis ha raccontato di non piacersi. E di sembrare addirittura un uomo. È proprio per questo motivo che ha deciso di rivolgersi al programma. Siete curiosi di sapere com’è apparsa dopo? Eccola qui:

Insomma, un cambiamento davvero sconvolgente. Speriamo che, ad oggi, Alexis abbia imparato la lezione