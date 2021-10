E’ l’amatissimo professionista di Amici, ma non l’abbiamo mai visto in questo scatto del passato.

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla ventunesima edizione. La precedente ha ottenuto un successo straordinario e ha visto trionfare Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere in venti anni dall’inizio del programma. La nuova edizione è partita in anticipo, circa un mese fa. Abbiamo avuto modo di conoscere i ragazzi che hanno formato la nuova classe.

Anche se, non sono mancati i colpi di scena, con eliminazioni, maglie e giudizi sospesi. Lo sappiamo, il talent show ha sfornato in questi anni centinaia e centinaia di talenti. Molti ballerini, una volta fuori, hanno proseguito per la loro strada, e diversi sono ritornati in veste di professionisti. Umberto Gaudino è entrato a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici. Prima, però, nel 2019, è stato un allievo della diciottesima edizione. La popolarità grazie al talent è arrivata forte e improvvisa e oggi è molto seguito, anche sui social. Proprio qui, andando a curiosare, abbiamo recuperato una foto di qualche anno fa: com’è cambiato in questi anni.

E’ il professionista di Amici: spunta lo scatto del passato, com’era prima del talent

La ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi ha avuto inizio circa un mese fa. Le novità quest’anno sono state molte, come in primis, l’entrata di Raimondo Todaro, come maestro di ballo. Lorella Cuccarini, invece, è diventata insegnante di canto, mentre Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono stati confermati.

Sappiamo che, Amici lancia e fa emergere ogni anno grandi talenti. Umberto Gaudino è oggi uno dei professionisti, ma nel 2019, è entrato come allievo, conquistando tutti. Seguitissimo sui social, è proprio qui che pubblica i suoi bellissimi scatti. E qui, è saltata all’attenzione una foto di qualche anno fa: l’avete mai visto? Ecco lo scatto di cui parliamo:

Questa è un’immagine pubblicata esattamente nel 2016. I cambiamenti non sono evidenti, non trovate anche voi? Parliamo di 5 anni fa, più o meno. Oggi, Gaudino gode di un meritato successo, e il merito si deve al grande talento che ha sempre dimostrato.