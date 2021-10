Ambra Angiolini rompe il silenzio e regala una nuova ‘lezione’: le sue parole dopo la rottura con Max Allegri sono da applausi!

Al centro della cronaca rosa negli ultimi giorni Ambra Angiolini e la rottura con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.

Con eleganza ed ironia ha affrontato l’arrivo di Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, che le ha consegnato un Tapiro, dopo il presunto tradimento da parte del suo ormai ex compagno. Ambra Angiolini si è trovata improvvisamente al centro della cronaca rosa italiana. Lanciata come ‘classico gossip’, la vicenda che vede protagonisti l’attrice e l’allenatore di calcio si è trasformata in una ‘lezione di vita e di educazione verso i sentimenti del prossimo’. Ambra, a distanza di qualche giorno, ha deciso di rompere il silenzio in merito a ciò che sta accadendo: le sue parole.

Ambra Angiolini dopo la rottura con Max Allegri: “Esiste per tutti il giorno zero”

Ha deciso di rompere il silenzio e parlare della vicenda che la vede protagonista: la sua rottura con Massimiliano Allegri.

Da giorni non si parla d’altro: il tecnico della Juventus sarebbe sparito dalla vita dell’attrice senza preavviso, senza dare troppe spiegazioni. Dopo i tanti rumors circolati nelle ultime ore, la Angiolini ha deciso di dire la sua.

Al termine del suo programma ‘Le mattine di Radio Capital’, su Radio Capital, nello spazio che generalmente dedica alle poesie, Ambra Angiolini ha confessato:

“Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perchè quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta”.

Le parole le riporta VanityFair.

