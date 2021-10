Le anticipazioni della puntata di Domenica In del 17 Ottobre prevedono una puntata strabiliante: tanti ospiti e clamorose novità in arrivo.

Ci auguriamo che non abbiate preso appuntamenti per questa Domenica pomeriggio e che, invece, dopo il classico pranzo in famiglia, vi sediate sul divano per godervi una nuova puntata di Domenica In. A partire dalle ore 14:00, la splendida Mara Venier sarà al timone di un nuovo appuntamento. E, da quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che questo sarà non soltanto ricco di ospiti e divertimento, ma anche di clamorose novità.

Grande festa oggi a Domenica In! A distanza di poco meno di due anni, il pubblico ritornerà in studio ad assistere alla diretta! Un traguardo davvero importante, data la situazione Covid che continuiamo a vivere. E che, senza alcun dubbio, renderà ancora più carica la padrona di casa. Badate bene, però: le sorprese non sono finite qui! Come al solito ci saranno tantissimi ospiti, è vero, ma non solo! Sembrerebbe, infatti, che per la prima volta in assoluto, la splendida Venier introdurrà un gioco telefonico. Bando alle ciance, adesso: scopriamo tutte le anticipazioni di Domenica In del 17 Ottobre.

Domenica In, puntata del 17 Ottobre: tutte le anticipazioni

Ancora prima dell’inizio di una nuova puntata di Verissimo, c’è un appuntamento a cui non possiamo per nulla mancare: Domenica In. A partire dalle ore 14:00 fino intorno le 17:00, la splendida Mara Venier sarà la ‘condottiera’ di un appuntamento davvero imperdibile. O, perlomeno, è proprio questo che traspare dalle anticipazioni di oggi, Domenica 17 Ottobre.

Cosa accadrà, però, oggi? E, soprattutto, quali saranno gli ospiti della puntata?

Nino D’Angelo: il famosissimo ed amatissimo cantautore napoletano si racconterà alla padrona di casa in occasione dell’uscita del suo capolavoro;

il famosissimo ed amatissimo cantautore napoletano si racconterà alla padrona di casa in occasione dell’uscita del suo capolavoro; Miriam Leone: da qualche settimana, l’ex Miss Italia si è sposata! E, senza alcun dubbio, racconterà le emozioni di quel giorno, la sua carriera e, perché no, rivelerà anche qualche cosa in più su suo marito;

da qualche settimana, l’ex Miss Italia si è sposata! E, senza alcun dubbio, racconterà le emozioni di quel giorno, la sua carriera e, perché no, rivelerà anche qualche cosa in più su suo marito; Pierpaolo Pretelli: è tra i protagonisti indiscussi di Tale e quale Show e la zia Mara non ha potuto fare a meno di averlo in studio;

Le ‘sorprese’, però, come dicevamo, non sono affatto finite qui. In studio, da quanto si legge su TV Blog, si parlerà anche di Luana D’Orazio, giovanissima ragazza morta sul posto di lavoro. Inoltre, si tratterà l’argomento ‘Ballando con le Stelle’. Infine, verrà introdotto il gioco telefonico ‘Pronto chi canta’. In cosa consiste? In studio ci sarà un cantante – si legge che sarà Al Bano – che intonerà una canzone. Al momento che si fermerà nel cantare, il pubblico dovrà chiamare in studio – il numero verrà dato da Mara Venier ad inizio gioco – ed appena attaccata la linea non dovrà dire ‘pronto’, ma continuare con la canzone nello stesso punto in cui si è fermato il mitico Carrisi. Insomma, davvero incredibile, no?