In Beverly Hills 90210 era il papà di Brandon e Brenda: le sue foto degli ultimi anni vi sorprenderanno

Brandon e Brenda sono stati i gemelli più famosi al mondo: avete visto le immagini recenti dell’attore che interpretava il loro papà?

Protagonisti indiscussi del celebre telefilm anni ’90 Beverly Hills 90210 erano i gemelli Walsh. Per circa un decennio, Brandon e Brenda ci hanno fatto sognare con le loro avventure sentimentali e non e gli attori che li hanno impersonati resteranno sempre delle icone per chi era adolescente a quell’epoca.

Oltre agli altri protagonisti della serie, importantissimi nelle loro storie sono stati sicuramente i genitori Jim e Cindy, interpretati dagli attori James Eckhouse e Carol Potter.

Come dimenticare l’eterna ‘guerra’ tra Brenda e il suo papà, per nulla contento del legame della figlia con il bel tenebroso Dylan McKay? In Beverly Hills, Jim è un commercialista e sarà proprio a causa del suo lavoro che dovrà lasciare la California dopo alcune stagioni per trasferirsi a Hong Kong con la moglie.

Che fine ha fatto l’attore che ha prestato il volto al padre di Brandon e Brenda?

Ricordate il papà di Brandon e Brenda in Beverly Hills?

Nato a Chicago il 14 febbraio 1955, James Cower Eckhouse oggi ha 66 anni. Sposato e con due figli, la sua immagine è ancora legata al personaggio che lo ha reso tanto celebre, nonostante abbia recitato anche altri ruoli nel corso della sua carriera.

Qui lo vediamo in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram insieme all’attrice che recitava nel ruolo di Cindy. Incredibile come siano riconoscibilissimi dopo tutti questi anni!

In quest’altra immagine di pochi anni fa, invece, vediamo l’attore accanto Jason Priestley, interprete del bellissimo e saggio Brandon.

Nella serie prodotta da Aaron Spelling, Eckhouse ha lavorato dal 1990 al 1998 e il suo personaggio è rimasto nel cuore di milioni di fan e, diciamoci la verità, il tempo su di lui non sembra aver avuto grandi effetti, complimenti!