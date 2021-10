Come mettersi in contatto con la dottoressa Emma Craythorne, protagonista de La Clinica della Pelle? In molti ve lo siete chiesti!

Siete rimasti incantati da lei e dal suo modo di trovare una soluzione in qualsiasi problema che le si presenta avanti? Come darvi torto, avete ragione! Ebbene: siete curiosi di sapere com’è possibile mettersi in contatto con Emma Craythorne? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Siete pronti ai nuovi episodi de La Clinica della Pelle? Terminato il classico appuntamento con ’90 giorni per innamorarsi’, la splendida Emma Craythorne sarà la protagonista di nuove ed imperdibili puntate del programma. Quali sono le persone che si rivolgeranno a lei? E, soprattutto, quali problematiche legate alla pelle presenteranno? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto da scoprire! In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più sulla simpaticissima dermatologa. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di suo marito. E di dove si trova lo studio. Siete curiosi, però, di sapere com’è possibile mettersi in contatto con lei?

Come mettersi in contatto con la dottoressa Emma Craythorne de La Clinica della Pelle?

È davvero impressionante quello che, con le sua mani e i suoi attrezzi, Emma Craythrone è solita compiere ai suoi pazienti de La clinica della Pelle, vero? Come darvi torto! Anche voi volete mettervi in contatto con lei e non sapete come fare? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Facendo una ricerca sul web, abbiamo scoperto che mettersi in contatto con la dottoressa Emma Craythorne de La Clinica della Pelle è davvero semplicissimo. Stando a quanto si apprende dal suo sito ufficiale, sembrerebbe che basta scrivere un’email al suo indirizzo [email protected]. Davvero un gioco da ragazzi, vero? Assolutamente si! Non sappiamo quale sia lo step successivo, sia chiaro! Fatto sta che, da come si può leggere, scrivere un’email è il primo passo. Cosa ci dite voi? Avreste mai immaginato una cosa del genere? Noi assolutamente no!

Cosa aspettate, quindi? Se avete particolare esigenze, correte a scrivere un’email alla dottoressa Emma Craythorne. Vi assicuriamo: ne uscirete davvero come nuovi!