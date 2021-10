Convoleranno a nozze, splendido annuncio in diretta: grandissimo emozione per l’ex gieffina; un momento davvero magico.

Una proposta di matrimonio in vecchio stile. Con il futuro sposo che chiede la mano della figlia al suo papà. Un momento super emozionante, avvenuto in diretta tv, davanti agli occhi di milioni di telespettatori.

È successo durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì sera. Tensioni, liti e scontri non sono mancati, ma come vedete neanche le belle notizie! Scopriamo insieme l’annuncio che ha emozionato tutti. E che riguarda proprio un’amatissima ex concorrente del reality show condotto da Signorini.

L’annuncio in diretta al GF Vip: convoleranno a nozze, splendida notizia!

La loro storia non è iniziata da molto tempo, ma l’amore è così grande e solido che i due hanno deciso di convolare a nozze! Ad annunciarlo, a sorpresa, sono stati proprio loro, durante l’ultima puntata del GF Vip 6. Di chi stiamo parlando?

Di Guenda Goria e del suo fidanzato Mirko Gancitano! La bellissima ex gieffina è arrivata fuori la Casa per fare una sorpresa al suo papà Amedeo Goria. Un confronto dolcissimo, durante il quale Guenda ha aperto il suo cuore al papà. E gli ha comunicato la novità: si sposa! In realtà, è stato Mirko a farlo, chiedendo ad Amedeo la mano della figlia, proprio come si faceva un tempo. “Ti stimo come uomo, come professionista e come padre. Per me stasera era importante essere qui: qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie. Non sono un uomo perfetto, ma cercherò di essere l’uomo perfetto per Guenda. Sono un uomo all’antica e vorrei chiederti il benestare per sposarmi con tua figlia”

Parole bellissime, alle quali Amedeo non ha potuto che replicare in modo positivo, esprimendo la sua felicità per la notizia. I dettagli delle nozze non sono stati resi ancora noti, ma, in casa, Guenda ha “spoilerato” ad Alex Belli che sarà lui il testimone scelto da Mirko: i due sono molto amici.

Un momento davvero magico ed emozionante. A Guenda e Mirko tutti i nostri migliori auguri per una vita felice insieme. E voi, avete seguito la scorsa puntata del reality?